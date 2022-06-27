Ексміністр оборони Болгарії засудив НАТО за неналежну допомогу Україні

Після 2008-го і після 2014 року НАТО могло і мало робити для України більше, ніж зробило

Певною мірою нерішучість НАТО була однією з причин, чому Росія зважилася на повномасштабну агресію щодо України. Таку думку висловив ексміністр оборони Болгарії Тодор Тагарев у інтерв'ю «Главкому».

«Навіть Ангела Меркель визнала, що позиції, які НАТО займало у 2008 році і до зустрічі у Бухаресті та після війни з Грузією, були неправильними, і що НАТО явно недооцінювало агресивні наміри Путіна. Після 2008-го і після 2014 року НАТО могло і мало робити більше, ніж зробило», – зазначив Тагарев.

Ексміністр оборони Болгарії також зазначив, що у той же час Путін прийняв своє рішення про напад насамперед на підставі низки помилкових уявлень про Україну, її народ та керівництво.

«Він (Путін – «Главком») був упевнений, що Україна швидко впаде, що Зеленський втече, і що частина російськомовного населення України зустрічатиме російських військових як визволителів», – розповів ексміністр.

Також на думку Тагарева Путін розраховував, що Захід не буде єдиним і не зможе досягти консенсусу ні щодо санкцій, ні щодо надання допомоги Україні, насамперед військово-технічної.

«Путні доклав чимало зусиль для того, щоби на момент вторгнення в Україну НАТО і ЄС були максимально розділеними у всіх питаннях, що його цікавлять. Але, на щастя, не встиг цього зробити», – підкреслив Тагарев.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Днями Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО.

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