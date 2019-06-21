Найбільший партійний список на виборах – від ВО «Свобода»
Націоналісти йдуть одним списком на вибори
Націоналісти з рейтингом менше 1% подали список з 224 кандидатів
Центральна виборча комісія зареєструвала 224 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі від ВО «Свобода».
ВО «Свобода» подала свої списки 14 червня.
Нагадаємо, 9 червня відбувся з’їзд «Свободи», на якому в виборчий список партії включили представників «Національного корпусу», «Правого сектора» та «ДІЯ» Дмитра Яроша.
Згідно з останнім соцопитуванням, за «Свободу» готові проголосувати 0,7% опитаних, що не дає націоналістам шансу на подолання 5%-го бар’єру.
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Список кандидатів в депутати від ВО «Свобода»:
- Тягнибок Олег Ярославович
- Білецький Андрій Євгенійович
- Ярош Дмитро Анатолійович
- Тарасенко Андрій Іванович
- Кошулинський Руслан Володимирович
- Бенюк Богдан Михайлович
- Кудряшов Родіон Олегович
- Сич Олександр Максимович
- Іллєнко Пилип Юрійович
- Сиротюк Юрій Миколайович
- Петренко Олег Миколайович
- Вітів Анатолій Миколайович
- Левицький Андрій Васильович
- Лабайчук Василь Іванович
- Алфьоров Олександр Анатолійович
- Мохник Андрій Володимирович
- Кайда Олексій Петрович
- Клімачов Арсентій Миколайович
- Шендибило Віктор Володимирович
- Панькевич Олег Ігорович
- Бевз Сергій Васильович
- Кузик Петро Миколайович
- Сабій Ігор Михайлович
- Дроздов Олександр Дмитрович
- Загазей Володимир Іванович
- Бондарчук Олег Володимирович
- Котенко Денис Валерійович
- Лупаков Євген Олександрович
- Королик Михайло Михайлович
- Любінський Олег Євгенович
- Зайченко Максим Леонідович
- Єрмілов Вадим Юрійович
- Черкашин Юрій Сергійович
- Д’яченко Андрій Володимирович
- Чорна Галина Михайлівна
- Бучинський Олексій Андрійович
- Кирилов Владислав Ігорович
- Постовий Володимир Ілліч
- Виноградова Діана Олександрівна
- Черняков Валерій Вікторович
- Сухий Ігор Олегович
- Чашка Марія Теодорівна
- Фурман Олексій Юрійович
- Швайка Ігор Олександрович
- Лінський Олександр Анатолійович
- Коренок Владислав Володимирович
- Ботнар Юрій Андрійович
- Червак Богдан Остапович
- Замковий Олександр Іванович
- Шейда Михайло Леонідович
- Попов Денис В’ячеславович
- Супрун Сергій Анатолійович
- Єгоров Олексій Олексійович
- Мельничук Віталій Кузьмич
- Гаврилко Олег Григорович
- Княжанський Ігор Віталійович
- Губський Демид Олександрович
- Василець Костянтин Сергійович
- Бобанич Тарас Миколайович
- Шиян Анатолій Васильович
- Мирончук Володимир Борисович
- Астраханцев Андрій Владиславович
- Янтар Денис Андрійович
- Бондарчук Сергій Володимирович
- Аліфанов Микола Іванович
- Кухарська Юлія Володимирівна
- Безкостий Роман Петрович
- Заіка Артем Миколайович
- Байло Людмила Віталіївна
- Литвиненко Артур Ігорович
- Онуфріїв Роман Михайлович
- Берездецький Мар’ян Романович
- Панаско Наталія Валеріївна
- Касьян Ольга Олександрівна
- Турецька Наталя Іванівна
- Тютюнник Микита Володимирович
- Сабій Юлія Сергіївна
- Кутняк Святослав Вікторович
- Хмельницький Вячеслав Вікторович
- Головко Степан Сергійович
- Подвишенний Олександр Андрійович
- Осіпчук Юрій Юрійович
- Петришин Володимир Мирославович
- Бик Олександр Васильович
- Шевчук Ігор Михайлович
- Тамарін Сергій Васильович
- Фірцак Олександр Іванович
- Василькевич Костянтин Юрійович
- Чашка Василь Геннадійович
- Лучак Ігор Олексійович
- Галайко Богдан Миколайович
- Казаков Віталій Сергійович
- Ромащенко Андрій Миколайович
- Яковенко Дмитро Валерійович
- Барняк Тарас Михайлович
- Усенко Роман Петрович
- Яремчук Руслан Анатолійович
- Гринюк Ігор Олександрович
- Семененко Олександр Анатолійович
- Чернишев Роман Михайлович
- Гуренко Юрій Вікторович
- Чабановський Роман Олександрович
- Бойко Денис Володимирович
- Вілівчук Максим Олександрович
- Пелешак Ярослав Антонович
- Чупринюк Олександр Анатолійович
- Ноєвий Юрій Миколайович
- Дем’янчук Андрій Володимирович
- Артюх Юрій Петрович
- Куриленко Іван Петрович
- Галущак Михайло Михайлович
- Дорофєєв Максим Анатолійович
- Дорошенко Дмитро Васильович
- Сойкіна Тетяна Сергіївна
- Соболевський Владислав Юрійович
- Шмідт Влас Віталійович
- Дебенко Ігор Богданович
- Вовчок Любомира Луківна
- Янголенко Олексій Сергійович
- Тимошик Михайло Морозенкович
- Євтушенко Юрій Вікторович
- Сірий Святослав Олесьович
- Горгота Олеся Богданівна
- Буділов Михайло Михайлович
- Тарнавський Олександр Андрійович
- Однороманенко Олександр Михайлович
- Савчук Олександр Іванович
- Федчун Костянтин Володимирович
- Сивачук Сергій Олексійович
- Сушик Микола Миколайович
- Лелекач Томаш Золтанович
- Костенков Дмитро Вадимович
- Геращенко Ярина Михайлівна
- Нехода Юрій Олексійович
- Дмитрук Олександр Романович
- Драгущак Ірина Олегівна
- Лагунова Олена Григорівна
- Денисов Костянтин Вікторович
- Каплун Руслан Андрійович
- Шумейко Володимир Андрійович
- Шарій Євген Юрійович
- Таран Олександр Федорович
- Когут Денис Анатолійович
- Попік Артем Леонідович
- Дерн Геннадій Володимирович
- Супрун Руслан Максимович
- Туєшин Олег Володимирович
- Петренко Ігор Юрійович
- Солощенко Олександр Валерійович
- Зайцев Сергій Георгійович
- Башта Олександр Ілліч
- Зайчук Ігор Олександрович
- Лещишин Руслан Миколайович
- Бохняк Володимир Ярославович
- Ткачов Дмитро Юрійович
- Рідько Роман Миколайович
- Кривенко Олег Вікторович
- Іванова Анна Григорівна
- Величко Сергій Олегович
- Магурчак Валентина Миколаївна
- Заморський Юрій Йосипович
- Віняр Степан Михайлович
- Горлач Євген Миколайович
- Куча Андрій Іванович
- Когут Зоряна Тарасівна
- Апостолюк Іван Васильович
- Міщенко Ганна Андріївна
- Бовсуновська Марія Анатоліївна
- Аксьоненко Дмитро Павлович
- Сарабун Назар Іванович
- Молчанов Олександр Олександрович
- Аузяк Дмитро Васильович
- Василенко Олег Вікторович
- Гавриш Петро Орестович
- Забара Максим Русланович
- Спісак Василь Богданович
- Волошин Григорій Сергійович
- Зінь Іван Федорович
- Середа Геннадій Вячеславович
- Гончарук Володимир Володимирович
- Антоненко Прохор Дмитрович
- Положухно Данило Володимирович
- Домбровський Ігор Ростиславович
- Ковалів Михайло Ігорович
- Мірошниченко Костянтин Валентинович
- Бортнік Андрій Анатолійович
- Серба Любов Дмитрівна
- Нікіфорова Олена Михайлівна
- Бондаренко Яна Юріївна
- Лошков Олександр Геннадійович
- Караульщук Вадим Павлович
- Толкачова Олена Олександрівна
- Стринадко Ілля Тодорович
- Скляр Ігор Дмитрович
- Юрченко Едуард Анатолійович
- Осадчук Тетяна Миколаївна
- Терновенко Наталія Миколаївна
- Бурча Володимир Володимирович
- Дутчак Владислав Васильович
- Залевська Олена Юріївна
- Гапун Володимир Ярославович
- Капля Юрій Анатолійович
- Реута Олеся Григорівна
- Мосенцова Олександра Захарівна
- Андріюк Лілія Вікторівна
- Шкірков Євген Геннадійович
- Пільгуй Наталя Миколаївна
- Шило Максим Віталійович
- Строкін Олександр Вадимович
- Войникова Ольга Сергіївна
- Урбанський Віталій Петрович
- Бондар Андрій Олександрович
- Станков Олександр Олександрович
- Губський Володимир Олександрович
- Прохоренко Катерина Віталіївна
- Данилова Марина Олексіївна
- Дмитрук Тетяна Іванівна
- Дячун Тарас Васильович
- Козбур Мар’ян Романович
- Бевз Христина Мирославівна
- Гурмак Іван Миколайович
- Холявка Андрій Володимирович
- Мандзюк Наталія Михайлівна
- Стадник Богдан Романович
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