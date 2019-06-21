Найбільший партійний список на виборах – від ВО «Свобода»



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Націоналісти йдуть одним списком на вибори

Націоналісти з рейтингом менше 1% подали список з 224 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала 224 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі від ВО «Свобода».

ВО «Свобода» подала свої списки 14 червня.

Нагадаємо, 9 червня відбувся з’їзд «Свободи», на якому в виборчий список партії включили представників «Національного корпусу», «Правого сектора» та «ДІЯ» Дмитра Яроша.

Згідно з останнім соцопитуванням, за «Свободу» готові проголосувати 0,7% опитаних, що не дає націоналістам шансу на подолання 5%-го бар’єру.

Список кандидатів в депутати від ВО «Свобода»:

Тягнибок Олег Ярославович Білецький Андрій Євгенійович Ярош Дмитро Анатолійович Тарасенко Андрій Іванович Кошулинський Руслан Володимирович Бенюк Богдан Михайлович Кудряшов Родіон Олегович Сич Олександр Максимович Іллєнко Пилип Юрійович Сиротюк Юрій Миколайович Петренко Олег Миколайович Вітів Анатолій Миколайович Левицький Андрій Васильович Лабайчук Василь Іванович Алфьоров Олександр Анатолійович Мохник Андрій Володимирович Кайда Олексій Петрович Клімачов Арсентій Миколайович Шендибило Віктор Володимирович Панькевич Олег Ігорович Бевз Сергій Васильович Кузик Петро Миколайович Сабій Ігор Михайлович Дроздов Олександр Дмитрович Загазей Володимир Іванович Бондарчук Олег Володимирович Котенко Денис Валерійович Лупаков Євген Олександрович Королик Михайло Михайлович Любінський Олег Євгенович Зайченко Максим Леонідович Єрмілов Вадим Юрійович Черкашин Юрій Сергійович Д’яченко Андрій Володимирович Чорна Галина Михайлівна Бучинський Олексій Андрійович Кирилов Владислав Ігорович Постовий Володимир Ілліч Виноградова Діана Олександрівна Черняков Валерій Вікторович Сухий Ігор Олегович Чашка Марія Теодорівна Фурман Олексій Юрійович Швайка Ігор Олександрович Лінський Олександр Анатолійович Коренок Владислав Володимирович Ботнар Юрій Андрійович Червак Богдан Остапович Замковий Олександр Іванович Шейда Михайло Леонідович Попов Денис В’ячеславович Супрун Сергій Анатолійович Єгоров Олексій Олексійович Мельничук Віталій Кузьмич Гаврилко Олег Григорович Княжанський Ігор Віталійович Губський Демид Олександрович Василець Костянтин Сергійович Бобанич Тарас Миколайович Шиян Анатолій Васильович Мирончук Володимир Борисович Астраханцев Андрій Владиславович Янтар Денис Андрійович Бондарчук Сергій Володимирович Аліфанов Микола Іванович Кухарська Юлія Володимирівна Безкостий Роман Петрович Заіка Артем Миколайович Байло Людмила Віталіївна Литвиненко Артур Ігорович Онуфріїв Роман Михайлович Берездецький Мар’ян Романович Панаско Наталія Валеріївна Касьян Ольга Олександрівна Турецька Наталя Іванівна Тютюнник Микита Володимирович Сабій Юлія Сергіївна Кутняк Святослав Вікторович Хмельницький Вячеслав Вікторович Головко Степан Сергійович Подвишенний Олександр Андрійович Осіпчук Юрій Юрійович Петришин Володимир Мирославович Бик Олександр Васильович Шевчук Ігор Михайлович Тамарін Сергій Васильович Фірцак Олександр Іванович Василькевич Костянтин Юрійович Чашка Василь Геннадійович Лучак Ігор Олексійович Галайко Богдан Миколайович Казаков Віталій Сергійович Ромащенко Андрій Миколайович Яковенко Дмитро Валерійович Барняк Тарас Михайлович Усенко Роман Петрович Яремчук Руслан Анатолійович Гринюк Ігор Олександрович Семененко Олександр Анатолійович Чернишев Роман Михайлович Гуренко Юрій Вікторович Чабановський Роман Олександрович Бойко Денис Володимирович Вілівчук Максим Олександрович Пелешак Ярослав Антонович Чупринюк Олександр Анатолійович Ноєвий Юрій Миколайович Дем’янчук Андрій Володимирович Артюх Юрій Петрович Куриленко Іван Петрович Галущак Михайло Михайлович Дорофєєв Максим Анатолійович Дорошенко Дмитро Васильович Сойкіна Тетяна Сергіївна Соболевський Владислав Юрійович Шмідт Влас Віталійович Дебенко Ігор Богданович Вовчок Любомира Луківна Янголенко Олексій Сергійович Тимошик Михайло Морозенкович Євтушенко Юрій Вікторович Сірий Святослав Олесьович Горгота Олеся Богданівна Буділов Михайло Михайлович Тарнавський Олександр Андрійович Однороманенко Олександр Михайлович Савчук Олександр Іванович Федчун Костянтин Володимирович Сивачук Сергій Олексійович Сушик Микола Миколайович Лелекач Томаш Золтанович Костенков Дмитро Вадимович Геращенко Ярина Михайлівна Нехода Юрій Олексійович Дмитрук Олександр Романович Драгущак Ірина Олегівна Лагунова Олена Григорівна Денисов Костянтин Вікторович Каплун Руслан Андрійович Шумейко Володимир Андрійович Шарій Євген Юрійович Таран Олександр Федорович Когут Денис Анатолійович Попік Артем Леонідович Дерн Геннадій Володимирович Супрун Руслан Максимович Туєшин Олег Володимирович Петренко Ігор Юрійович Солощенко Олександр Валерійович Зайцев Сергій Георгійович Башта Олександр Ілліч Зайчук Ігор Олександрович Лещишин Руслан Миколайович Бохняк Володимир Ярославович Ткачов Дмитро Юрійович Рідько Роман Миколайович Кривенко Олег Вікторович Іванова Анна Григорівна Величко Сергій Олегович Магурчак Валентина Миколаївна Заморський Юрій Йосипович Віняр Степан Михайлович Горлач Євген Миколайович Куча Андрій Іванович Когут Зоряна Тарасівна Апостолюк Іван Васильович Міщенко Ганна Андріївна Бовсуновська Марія Анатоліївна Аксьоненко Дмитро Павлович Сарабун Назар Іванович Молчанов Олександр Олександрович Аузяк Дмитро Васильович Василенко Олег Вікторович Гавриш Петро Орестович Забара Максим Русланович Спісак Василь Богданович Волошин Григорій Сергійович Зінь Іван Федорович Середа Геннадій Вячеславович Гончарук Володимир Володимирович Антоненко Прохор Дмитрович Положухно Данило Володимирович Домбровський Ігор Ростиславович Ковалів Михайло Ігорович Мірошниченко Костянтин Валентинович Бортнік Андрій Анатолійович Серба Любов Дмитрівна Нікіфорова Олена Михайлівна Бондаренко Яна Юріївна Лошков Олександр Геннадійович Караульщук Вадим Павлович Толкачова Олена Олександрівна Стринадко Ілля Тодорович Скляр Ігор Дмитрович Юрченко Едуард Анатолійович Осадчук Тетяна Миколаївна Терновенко Наталія Миколаївна Бурча Володимир Володимирович Дутчак Владислав Васильович Залевська Олена Юріївна Гапун Володимир Ярославович Капля Юрій Анатолійович Реута Олеся Григорівна Мосенцова Олександра Захарівна Андріюк Лілія Вікторівна Шкірков Євген Геннадійович Пільгуй Наталя Миколаївна Шило Максим Віталійович Строкін Олександр Вадимович Войникова Ольга Сергіївна Урбанський Віталій Петрович Бондар Андрій Олександрович Станков Олександр Олександрович Губський Володимир Олександрович Прохоренко Катерина Віталіївна Данилова Марина Олексіївна Дмитрук Тетяна Іванівна Дячун Тарас Васильович Козбур Мар’ян Романович Бевз Христина Мирославівна Гурмак Іван Миколайович Холявка Андрій Володимирович Мандзюк Наталія Михайлівна Стадник Богдан Романович

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