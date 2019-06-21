Список партії Гриценка «Громадянська позиція», зареєстрований ЦВК



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Гриценко на парламентські вибори об’єднався з трьома партіями Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В кінцевий виборчий список партії не увійшли чотири кандидати, про яких оголосили 10 червня

Партія «Громадянська позиція» веде 164 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала партійний список.

Нагадаємо, 10 червня на з’їзді партії «Громадянська позиція» був оприлюднений виборчий список, в якому було 168 кандидатів. Тобто на чотири більше, ніж у поданому в ЦВК.

Згідно з останнім опитуванням, за партію Гриценка готові проголосувати 4% опитаних (серед тих, хто визначився, і піде голосувати).

Список кандидатів в депутати від «Громадянської позиції»:

Гриценко Анатолій Степанович Добродомов Дмитро Євгенович Томенко Микола Володимирович Катеринчук Микола Дмитрович Соловйова Марина Михайлівна Забарило Анатолій Юрійович Ландяк Петро Дмитрович Ладовський Микола Васильович Фірсов Єгор Павлович Трепак Віктор Миколайович Савченко Олександр Володимирович Кралюк Олександр Олександрович Мисик Андрій Іванович Урсалова Тетяна Олександрівна Федоренко Олександр Вікторович Харчина Едуард Орестович Новосад Ігор Фадейович Гайструк Сергій Анатолійович Нещадим Микола Іванович Побідаш Ірина Миколаївна Габай Василь Михайлович Величко Олександр Юлійович Перепелиця Василь Володимирович Гладуняк Іван Васильович Білоус Андрій Васильович Макух Василь Іванович Калінін Руслан Олександрович Каплунов Денис Вікторович Василюк Віктор Борисович Цибульський Віталій В’ячеславович Жимінюк Олександр Володимирович Носихіна Вікторія Ігорівна Коба Олексій Леонідович Завада Ігор Зіновійович Люта Ярина Ярославівна Шишкін Юрій Іванович Чалих Володимир Вікторович Павлик Зоя Борисівна Мазан Андрій Васильович Різник Валентина Анатоліївна Васильєв Віталій Олександрович Свірський Андрій Олегович Видря Олександр Володимирович Тарасова Олеся Олександрівна Боровський Тарас Миколайович Гуменчук Віктор Леонідович Гут Антоніна Василівна Маркуц Олег Ярославович Фомкіна Ольга Петрівна Микитенко Віталій Григорович Перун Андрій Анатолійович Репех Михайло Вікторович Яцків Олександр Михайлович Чередніченко Анатолій Миколайович Михальонок Сергій Анатолійович Баглей Борис Михайлович Супрун Сергій Анатолійович Гошій Ярослав Петрович Марчишак Арсен Романович Шпік Оксана Павлівна Стрелков Валерій Олександрович Сілецький Роман Богданович Балук Любомир Іванович Абрамас Віктор Альфонсасович Воловодюк Володимир Володимирович Ерліх Наталія Михайлівна Пейков Валерій Михайлович Болотнов Валерій Едуардович Туланова Христина Юріївна Климович Андрій Володимирович Суханов Богдан Валерійович Паращич Ярослав Ярославович Сідлярчук Дмитро Олександрович Ткаченко Андрій Миколайович Лишневець Тетяна Петрівна Полугар Олександр Володимирович Борщ Володимир Вячеславович Мамосюк Світлана Вікторівна Дорощук Ігор Ярославович Аносова Ірина Олександрівна Старик Михайло Валерійович Зозуля Микола Миколайович Остроушко-Черноус Олексій Сергійович Бевзюк Євгеній Володимирович Бондарук Олег Володимирович Александрович Валентин Зігфрідович Казимірчик Сергій Юрійович Колодяжний Микола Борисович Гілко Тарас Володимирович Озерна Ірина Вікторівна Шевченко Ілля Володимирович Федорін Юрій Петрович Семенов Олексій Леонідович Рефцьо Тетяна Андріївна Винокуров Віталій Миколайович Шуляр Олег Богданович Книш Оксана Миколаївна Ткаченко Едуард Григорович Корецький Юрій Андрійович Березовський Павло Павлович Кашубіна Людмила Михайлівна Погорілий Валентин Володимирович Пархомець Віталій Олександрович Повар Марина Григорівна Руденко Володимир Ігорович Когуч Тетяна Тарасівна Воронич Ігор Іванович Врадій Антоніна Миколаївна Кузяк Наталія Борисівна Куриш Володимир Дмитрович Гладченко Анатолій Анатолійович Бобров Олександр Анатолійович Магельницька Валентина Володимирівна Семенюк Сергій Олександрович Субботіна Катерина Сергіївна Міценко Наталя Леонідівна Шевченко Василь Русланович Муштаєв Олександр Миколайович Савостейко Євгеній Михайлович Роман Аліса Степанівна Балацко Юрій Іванович Армаш Олена Анатоліївна Стрельцов Сергій Григорович Кузь Олег Володимирович Добрянська Вікторія Федорівна Шерепа Альона Анатоліївна Каліцький Вадим Валентинович Тарасюк Віталій Васильович Щербаков Євген Олексійович Левішко Олександр Дмитрович Кізуб Ігор Борисович Николайчук Сергій Іванович Непран Віктор Іванович Йосипенко Ірина Орестівна Котляр Ігор Ярославович Прищепа Катерина Миколаївна Мельниченко Костянтин Сергійович Гетманчук Сергій Анатолійович Коваль Станіслав Анатолійович Мосієць Наталія Олегівна Самсоненко Вадим Феодосійович Проценко Ігор Миколайович Прилепа Володимир Миколайович Мінська Людмила Василівна Рублевська Анастасія Вікторівна Сікоренко Валерій Олександрович Бабенчук Михайло Васильович Попадич Ігор Іванович Кислякова Тетяна Василівна Мельничук Терентій Володимирович Григоренко Ігор Григорійович Скиба Ігор Миколайович Дворжанська Лариса Георгіївна Кашуба Ярослав Іванович Тепляков Олександр Олександрович Субоцький Олег Петрович Красневич Олександр Анатолійович Глухов Максим Володимирович Радомська Дарина Ігорівна Коротченко Дем’ян Сергійович Урупа Віталій Вікторович Єрмолаєв Павло Вікторович Кравченко Олексій Миколайович Матвієнко Олександр Сергійович

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