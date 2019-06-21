Список партії Гриценка «Громадянська позиція», зареєстрований ЦВК
Гриценко на парламентські вибори об’єднався з трьома партіями
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
В кінцевий виборчий список партії не увійшли чотири кандидати, про яких оголосили 10 червня
Партія «Громадянська позиція» веде 164 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала партійний список.
Нагадаємо, 10 червня на з’їзді партії «Громадянська позиція» був оприлюднений виборчий список, в якому було 168 кандидатів. Тобто на чотири більше, ніж у поданому в ЦВК.
Згідно з останнім опитуванням, за партію Гриценка готові проголосувати 4% опитаних (серед тих, хто визначився, і піде голосувати).
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Список кандидатів в депутати від «Громадянської позиції»:
- Гриценко Анатолій Степанович
- Добродомов Дмитро Євгенович
- Томенко Микола Володимирович
- Катеринчук Микола Дмитрович
- Соловйова Марина Михайлівна
- Забарило Анатолій Юрійович
- Ландяк Петро Дмитрович
- Ладовський Микола Васильович
- Фірсов Єгор Павлович
- Трепак Віктор Миколайович
- Савченко Олександр Володимирович
- Кралюк Олександр Олександрович
- Мисик Андрій Іванович
- Урсалова Тетяна Олександрівна
- Федоренко Олександр Вікторович
- Харчина Едуард Орестович
- Новосад Ігор Фадейович
- Гайструк Сергій Анатолійович
- Нещадим Микола Іванович
- Побідаш Ірина Миколаївна
- Габай Василь Михайлович
- Величко Олександр Юлійович
- Перепелиця Василь Володимирович
- Гладуняк Іван Васильович
- Білоус Андрій Васильович
- Макух Василь Іванович
- Калінін Руслан Олександрович
- Каплунов Денис Вікторович
- Василюк Віктор Борисович
- Цибульський Віталій В’ячеславович
- Жимінюк Олександр Володимирович
- Носихіна Вікторія Ігорівна
- Коба Олексій Леонідович
- Завада Ігор Зіновійович
- Люта Ярина Ярославівна
- Шишкін Юрій Іванович
- Чалих Володимир Вікторович
- Павлик Зоя Борисівна
- Мазан Андрій Васильович
- Різник Валентина Анатоліївна
- Васильєв Віталій Олександрович
- Свірський Андрій Олегович
- Видря Олександр Володимирович
- Тарасова Олеся Олександрівна
- Боровський Тарас Миколайович
- Гуменчук Віктор Леонідович
- Гут Антоніна Василівна
- Маркуц Олег Ярославович
- Фомкіна Ольга Петрівна
- Микитенко Віталій Григорович
- Перун Андрій Анатолійович
- Репех Михайло Вікторович
- Яцків Олександр Михайлович
- Чередніченко Анатолій Миколайович
- Михальонок Сергій Анатолійович
- Баглей Борис Михайлович
- Супрун Сергій Анатолійович
- Гошій Ярослав Петрович
- Марчишак Арсен Романович
- Шпік Оксана Павлівна
- Стрелков Валерій Олександрович
- Сілецький Роман Богданович
- Балук Любомир Іванович
- Абрамас Віктор Альфонсасович
- Воловодюк Володимир Володимирович
- Ерліх Наталія Михайлівна
- Пейков Валерій Михайлович
- Болотнов Валерій Едуардович
- Туланова Христина Юріївна
- Климович Андрій Володимирович
- Суханов Богдан Валерійович
- Паращич Ярослав Ярославович
- Сідлярчук Дмитро Олександрович
- Ткаченко Андрій Миколайович
- Лишневець Тетяна Петрівна
- Полугар Олександр Володимирович
- Борщ Володимир Вячеславович
- Мамосюк Світлана Вікторівна
- Дорощук Ігор Ярославович
- Аносова Ірина Олександрівна
- Старик Михайло Валерійович
- Зозуля Микола Миколайович
- Остроушко-Черноус Олексій Сергійович
- Бевзюк Євгеній Володимирович
- Бондарук Олег Володимирович
- Александрович Валентин Зігфрідович
- Казимірчик Сергій Юрійович
- Колодяжний Микола Борисович
- Гілко Тарас Володимирович
- Озерна Ірина Вікторівна
- Шевченко Ілля Володимирович
- Федорін Юрій Петрович
- Семенов Олексій Леонідович
- Рефцьо Тетяна Андріївна
- Винокуров Віталій Миколайович
- Шуляр Олег Богданович
- Книш Оксана Миколаївна
- Ткаченко Едуард Григорович
- Корецький Юрій Андрійович
- Березовський Павло Павлович
- Кашубіна Людмила Михайлівна
- Погорілий Валентин Володимирович
- Пархомець Віталій Олександрович
- Повар Марина Григорівна
- Руденко Володимир Ігорович
- Когуч Тетяна Тарасівна
- Воронич Ігор Іванович
- Врадій Антоніна Миколаївна
- Кузяк Наталія Борисівна
- Куриш Володимир Дмитрович
- Гладченко Анатолій Анатолійович
- Бобров Олександр Анатолійович
- Магельницька Валентина Володимирівна
- Семенюк Сергій Олександрович
- Субботіна Катерина Сергіївна
- Міценко Наталя Леонідівна
- Шевченко Василь Русланович
- Муштаєв Олександр Миколайович
- Савостейко Євгеній Михайлович
- Роман Аліса Степанівна
- Балацко Юрій Іванович
- Армаш Олена Анатоліївна
- Стрельцов Сергій Григорович
- Кузь Олег Володимирович
- Добрянська Вікторія Федорівна
- Шерепа Альона Анатоліївна
- Каліцький Вадим Валентинович
- Тарасюк Віталій Васильович
- Щербаков Євген Олексійович
- Левішко Олександр Дмитрович
- Кізуб Ігор Борисович
- Николайчук Сергій Іванович
- Непран Віктор Іванович
- Йосипенко Ірина Орестівна
- Котляр Ігор Ярославович
- Прищепа Катерина Миколаївна
- Мельниченко Костянтин Сергійович
- Гетманчук Сергій Анатолійович
- Коваль Станіслав Анатолійович
- Мосієць Наталія Олегівна
- Самсоненко Вадим Феодосійович
- Проценко Ігор Миколайович
- Прилепа Володимир Миколайович
- Мінська Людмила Василівна
- Рублевська Анастасія Вікторівна
- Сікоренко Валерій Олександрович
- Бабенчук Михайло Васильович
- Попадич Ігор Іванович
- Кислякова Тетяна Василівна
- Мельничук Терентій Володимирович
- Григоренко Ігор Григорійович
- Скиба Ігор Миколайович
- Дворжанська Лариса Георгіївна
- Кашуба Ярослав Іванович
- Тепляков Олександр Олександрович
- Субоцький Олег Петрович
- Красневич Олександр Анатолійович
- Глухов Максим Володимирович
- Радомська Дарина Ігорівна
- Коротченко Дем’ян Сергійович
- Урупа Віталій Вікторович
- Єрмолаєв Павло Вікторович
- Кравченко Олексій Миколайович
- Матвієнко Олександр Сергійович
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