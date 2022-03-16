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    Найнебезпечніша фаза війни: Волкер назвав причину

    Курт Волкер: західні держави мають проявити силу, щоб стримати Путіна - Найнебезпечніша фаза війни: Волкер назвав причину
    Курт Волкер: західні держави мають проявити силу, щоб стримати Путіна

    фото: iines.org

    Ексспецпредставник Державного департаменту США каже: Путін знає, що програє

    Президент Російської Федерації Володимир Путін знає, що програє війну в Україні, і подвоює агресивні дії навіть тоді, коли його стратегічна позиція стає слабкішою.

    Це означає, що зараз настає найнебезпечніша фаза війни, йде мова в колонці колишнього спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера на «Уніан».

    На його думку, для стримування очільника РФ Захід має проявити силу і дати можливість громадянам України битися і виживати, доки не видихнеться ворожий наступ.

    «...Путін знає, що програє, і подвоює агресивні дії, навіть коли його стратегічна позиція слабшає. Це означає, що зараз ми вступаємо в найнебезпечнішу фазу нещасливої путінської кампанії. США і Захід мають обережно керувати цією ситуацією...», – вважає Волкер.

    Як відомо, в оточенні Путіна стався розкол: глава Кремля втрачає друзів

    Нагадаємо, Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем.

    Також Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal .

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    Теги: США війна путін мова президент
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    Найнебезпечніша фаза війни: Волкер назвав причину