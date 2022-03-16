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    Події в Україні

    Окупанти під Києвом розстріляли цивільного, який стояв із піднятими руками (відео)

    Рашисти вбивають і тероризують мирних мешканців - Окупанти під Києвом розстріляли цивільного, який стояв із піднятими руками (відео)
    Рашисти вбивають і тероризують мирних мешканців
    скріншот із відео

    Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину армії РФ

    Під Києвом російські загарбники вбили цивільного, який стояв з піднятими руками. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики у Facebook.

    У Центрі уточнили, що німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як російські військові під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки вгору.

    «Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя», – повідомило видання.

    Нагадаємо, росіяни вбили американського журналіста. Вашингтон пояснив, якою буде реакція.

    Також на Чернігівщині окупанти розстріляли трьох підлітків.

    Раніше російські терористи вбили капелана ПЦУ у Волновасі.

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    Теги: окупанти путін Київщина військові Facebook безпілотник населення
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    Окупанти під Києвом розстріляли цивільного, який стояв із піднятими руками (відео)