Окупанти під Києвом розстріляли цивільного, який стояв із піднятими руками (відео)

Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину армії РФ

Під Києвом російські загарбники вбили цивільного, який стояв з піднятими руками. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики у Facebook.

У Центрі уточнили, що німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як російські військові під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки вгору.

«Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя», – повідомило видання.

Нагадаємо, росіяни вбили американського журналіста. Вашингтон пояснив, якою буде реакція.

Також на Чернігівщині окупанти розстріляли трьох підлітків.

Раніше російські терористи вбили капелана ПЦУ у Волновасі.

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