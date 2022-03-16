Путін відправив військовий оркестр в Україну воювати

Полонений окупант розповів про вояків-музикантів

Путін хотів захопити Київ за два дні та навіть взяв оркестр для параду, але цим планам не судилося збутися.

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, один із полонених окупантів розповів, що українській території воює військовий оркестр ворога.

«Припускаю, що Путін так був упевнений у своєму бліцкризі, що наказав взяти не лише парадну форму, а й привіз військовий оркестр для параду на Хрещатику», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, окупанти під Києвом розстріляли цивільного, який стояв із піднятими руками (відео).

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