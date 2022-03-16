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    Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal

    Очікується, що Байден оголосить своє рішення вже сьогодні - Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal
    Очікується, що Байден оголосить своє рішення вже сьогодні
    фото: Bloomberg

    Кошти спрямують на придбання комплексів ППО і протитанкових систем

    Президент США Джо Байден має намір оголосити про виділення Україні військової допомоги на суму понад $1 млрд. Відповідну заяву буде зроблено після виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США 16 березня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Очікується, що у своєму виступі президент України проситиме про збільшення допомоги для захисту своєї країни. Сума в $1,01 млрд буде спрямована на протитанкові та протиповітряні системи, включно з Javelin і Stinger.

    Мільярд надійде з пакета допомоги на $13,6 млрд, виділених Україні. Закон про розширений пакет допомоги Джо Байден вже підписав.

    Нагадаємо, Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить із віртуальним зверненням до Конгресу США, звернення розпочнеться о 16 година за Києвом.

    Також США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні.

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    Теги: США закон президент озброєння
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    Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal