Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal

Очікується, що Байден оголосить своє рішення вже сьогодні

Кошти спрямують на придбання комплексів ППО і протитанкових систем

Президент США Джо Байден має намір оголосити про виділення Україні військової допомоги на суму понад $1 млрд. Відповідну заяву буде зроблено після виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США 16 березня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Очікується, що у своєму виступі президент України проситиме про збільшення допомоги для захисту своєї країни. Сума в $1,01 млрд буде спрямована на протитанкові та протиповітряні системи, включно з Javelin і Stinger.

Мільярд надійде з пакета допомоги на $13,6 млрд, виділених Україні. Закон про розширений пакет допомоги Джо Байден вже підписав.

Нагадаємо, Байден остаточно погодив надання Україні $13,6 млрд.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить із віртуальним зверненням до Конгресу США, звернення розпочнеться о 16 година за Києвом.

Також США надають $186 млн для гуманітарної допомоги Україні.

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