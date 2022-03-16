Ахмед Закаєв: Режим Путіна буде скинуто різко і несподівано

Поки є Путін, війна в Україні не завершиться

Путінський режим буде скинуто не повільно, а абсолютно несподівано. Це не буде процес, за яким ми будемо спостерігати роками. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

«Ті, від кого залежить майбутнє Росії розуміють, що нинішній збройний конфлікт – це повна поразка РФ. Затягування конфлікту рівносильно затягуванню зашморгу на шиї Російської імперії, Російської держави», – вважає Закаєв. На його думку, поки Путін при владі у Росії, війна в Україні не завершиться.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

Нагадаємо, станом на 20-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків, 80 літаків та 90 гелікоптерів, а також понад 13,5 тис. солдатів загиблими.

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