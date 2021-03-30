«Не дамо одеській ваті на киянах заробляти». Як Нацкорпус пікетував «Київавтодор»

Націоналісти стверджують, що керівництву міста варто звернути увагу на кількість хворих на Covid-19 та брак місць для них у лікарнях

«Корупція квітне буйним цвітом навіть у розпал епідемії коронавірусу», – обурюються в Нацкорпусі

29 березня київський Нацкорпус пікетував будівлю КП «Київавтодор». Активісти партії стверджують, що керівництво компанії вступило у злочинну змову з одеською мафією на чолі з міським головою Одеси Трухановим з метою збагачення та відмиву коштів з бюджету Києва.

«Цього року «Київшляхбуд» виграла черговий тендер на ремонт доріг. Вони отримають 160 млн гривень – 10% від бюджету Києва, виділеного на дороги. Але всі ці кошти підуть на те, аби ремонтувати 1,2 км дороги на площі Льва Толстого. Кожен киянин скаже, що стан доріг там задовільний, на відміну від передмістя», – обурюються націоналісти.

«Труханову виявилось мало Одеси, він захотів грабувати Київ. І він грабує нас останні десять років. Його компанія через Київавтодор отримує величезні статки від Поворозника (першого заступника голови КМДА – ред.), Густєлєва (гендиректора КП «Київавтодор» – ред.), Осипова (директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА – ред.) на капітальний ремонт доріг, але цих доріг, як і грошей, ми не побачили. Це продовжується з року в рік, про яку прозорість та чесну конкуренцію не йде і мови», – під час акції заявив речник Нацкорпусу Данило Брусов.

Націоналісти також стверджують, що керівництву міста, яке виділяє шалені статки на ремонт вже полагоджених доріг, варто звернути увагу на мости, які руйнуються під тиском часу або після недбалого будівництва, дороги у передмісті, на які просто лячно дивитись, не те що їхати ними, кількість хворих на Covid-19 та брак місць для них у лікарнях, мізерний розмір зарплат для лікарів, через що вже 60 тисяч медиків покинули країну та брак достатньої кількості апаратів ШВЛ.

«Ми наочно бачимо пріоритети влади на прикладі того, як вона розподіляє бюджет столиці. Ми довірили частину своїх доходів в обмін на гарантію безпеки та стабільності. Що бачимо в результаті? Корупція квітне буйним цвітом навіть у розпал епідемії коронавірусу. В той час, як людей кладуть в коридорах лікарень, бо місць банально не вистачає, фірмі Труханова платять скажені кошти на фейковий ремонт.

Ми тут сьогодні, щоб розказати киянам про наших «героїв», – таку думку висловив активіст Сергій Хмельницький.

Нацкорпус також раніше ми кілька разів проводили акції під стінами КМДА, вимагаючи звільнити Густєлєва з Осиповим.