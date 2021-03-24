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    У Києві Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком

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    Під час акції автозаправки залили червоною фарбою та блокували - У Києві Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком
    Під час акції автозаправки залили червоною фарбою та блокували

    Протестувальники звертають увагу на звʼязок власників Glusco з російським капіталом

    Національний Корпус залив червоною фарбою та заблокував кілька заправок мережі Glusco, яку пов’язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Про це повідомляє прес-служба Національного Корпусу.

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    У Києві Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком
    У Києві Нацкорпус блокував заправки, пов’язані з Медведчуком

    Згідно з повідомленням, акція має на меті привернути увагу правоохоронних органів до роботи російського капіталу, пов’язаного з підсанкційними особами.

    «Будь-який прибуток цих заправок – прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі. Все що не буде допрацьовано українськими службами, будуть доробляти патріоти, зокрема і Національний Корпус», – сказав керівник Нацкорпусу міста Києва Сергій Тамарін. За його словами, розірвання економічних зв’язків з Росією – питання існування України, оскільки Glusco має стосунок до російської державної компанії «Роснєфть» і таким чином може бути причетна до фінансування тероризму.

    Раніше стало відомо, що активісти в Івано-Франківську пікетували заправку Glusco, яку вони вважають частиною бізнес-імперії народного депутата Віктора Медведчука і його партнерів братів Белзів.

    Перед цим у компаніях, повʼязаних проросійськими народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком пройшли обшуки.

    Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

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    Теги: Віктор Медведчук РНБО акція активісти фінансування Національний корпус населення
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