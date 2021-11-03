Схуд на 20 кг. Матір Саакашвілі боїться за життя експрезидента Грузії

Тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з матір'ю Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанією, яка занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги. Про це омбудсменка написала у Facebook.

На зустрічі також були присутні український адвокат Саакашвілі Євген Грушовець та народний депутат України Єлизавета Ясько, яка перебуває з Михайлом Саакашвілі у близьких відносинах.

«Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Михайла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Михайла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо», – написала Денісова.

Вона закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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