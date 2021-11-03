Президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі
Позиція Зурабішвілі помилування Михайла Саакашвілі тверда і незмінна
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася коли-небудь помилувати екслідера країни Михайла Саакашвілі. Про це вона розповіла на брифінгу 3 листопада.
Глава держави наголосила, що готова на багато чого заради інтересів країни.
«Оскільки це питання знову залишається на порядку денному, маю сказати, що моя позиція про помилування Михайла Саакашвілі тверда і незмінна: ні і ніколи», – заявила Зурабішвілі, наголосивши, що ніколи не повернеться до цього питання.
До слова, сьогодні матір Саакашвілі Гіулі Аласанією заявила, зо занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.
До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).
Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.
Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.
Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.
Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.
До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.