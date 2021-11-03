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    Президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі

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    Саломе Зурабішвілі&nbsp;наголосила, що більше не повернеться до питання про помилування експрезидента Грузії - Президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі
    Саломе Зурабішвілі наголосила, що більше не повернеться до питання про помилування експрезидента Грузії
    фото з відкритих джерел

    Позиція Зурабішвілі помилування Михайла Саакашвілі тверда і незмінна

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася коли-небудь помилувати екслідера країни Михайла Саакашвілі. Про це вона розповіла на брифінгу 3 листопада.

    Глава держави наголосила, що готова на багато чого заради інтересів країни.

    «Оскільки це питання знову залишається на порядку денному, маю сказати, що моя позиція про помилування Михайла Саакашвілі тверда і незмінна: ні і ніколи», – заявила Зурабішвілі, наголосивши, що ніколи не повернеться до цього питання.

    До слова, сьогодні матір Саакашвілі Гіулі Аласанією заявила, зо занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.

    До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

    Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

    Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

    Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

    Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

    До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія президент Саломе Зурабішвілі помилування
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    Президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі