Прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні

Влада Грузії відмовляється перевозити голодуючого Саакашвілі на лікування в приватну клініку, щоб уникнути зіткнень його прихильників з поліцією

Передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни»

Передача грузинською стороною експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Україні, або його дострокове звільнення з в'язниці виключені. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в інтерв'ю телеканалу «Імеді», пише Ехо Кавказу.

«Звичайно ж, дострокове звільнення Саакашвілі виключено. Також виключена його передача Україні. Якщо ми зробимо одне або інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку», – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада не поважає законів країни».

Гарібашвілі також заявив, що влада відмовляється перевозити голодуючого Саакашвілі на лікування в приватну клініку, щоб уникнути зіткнень його прихильників з поліцією біля медустанови.

«Згідно з його планом, ми повинні перевезти його до приватної клініки. Вам відомо, що в приватній клініці немає ніяких умов безпеки. Зараз ковід. Там багато пацієнтів, відвідувачів. Немає ніяких заходів безпеки. Далі їхній план полягає в тому, щоб мобілізувати декілька тисяч осіб, 4-5 або 10 тис. Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі й безладі», – зазначив Гарібашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

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