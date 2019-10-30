Не пройшло й два місяці. ЦВК визначила переможця на багатостраждальному 198-му окрузі вибори

Сергій Рудик здобув надскладну перемогу на 198 окрузі

Рада нарешті отримає останнього депутата

Минуло два місяці роботи нового парламенту, за цей час змінився склад Центральної виборчої комісії, і тільки зараз, нарешті, встановлені результати виборів у 198-му округу з центром у Смілі Черкаської області.

Нагадаємо, що спочатку ЦВК (ще у старому складі) зафіксувала тут перемогу самовисуванця Сергія Рудика, який на тисячу голосів обійшов представника «Слуги народу» Наталію Д’яченко. 12 серпня комісія зареєструвала його обраним народним депутатом, але «слуги» подали позов і Касаційний суд у складі Верховного суду цей протокол скасував. Д’яченко вважає, що, зважаючи на невеликий розрив, її конкурент пішов на фальсифікацію виборів і «домалював» голоси. Тож, на її думку, треба було провести перевибори на цьому окрузі. Суд вирішив інакше та зобов’язав ЦВК все ж встановити результати на цьому окрузі.

Наталія Д’яченко все ж не змогла стати народним депутатом від 198 округу

Якщо Д’яченко, яка працює на місцевому комунальному підприємстві, мало кому відома за межами Сміли, то Рудик, який вигравав на цьому окрузі раніше, – давно у політиці. За цей час він встиг потрапити до Київради від партії «Пора», очолювати Держкомітет у справах національностей та міграції, попрацювати в «молодій команді» Леоніда Черновецького його заступником. А в 2014 році за квотою «Свободи», апаратом якої керував, Рудик отримав дуже жирну посаду голови Держагентства земельних ресурсів. Тоді, в розпал війни на Сході, він став фігурантом дуже мутної історії.

Коли Рудик приїхав на Дніпропетровщину з новопризначеним ним головою облуправління земельних ресурсів. Це не сподобалось команді на чолі з тодішнім головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським, і Рудик просто зник. Потім заступник Коломойського Геннадій Корбан розповів, що голові держагентства видали повну військову екіпіровку і відправили на фронт. Згодом, коли Корбан увійшов в клінч з Петром Порошенком і справи у нього пішли кепські, його звинуватили в організації злочинного угрупування та викраденню посадової особи. Але в результаті він пішов на мирову з Рудиком (вочевидь не без сприяння влади) та визнав свою провину, отримавши умовний строк.

Ставши народним депутатом як самовисуванець, але за підтримки «Свободи», Рудик в 2015 році вийшов з лав партії та відповідного об’єднання в Раді. А в 2016-му після виділення йому на округ кількох сотень мільйонів гривень приєднався до Блоку Порошенка, ставши одним зі спікерів президентської сили. Тоді «Свобода» навіть зробила окрему заяву, аби Рудика більше не асоціювали з цією політичною силою.

Коли Рудик з’явився на перше засідання Верховної Ради нового скликання, його очікував неприємний сюрприз. Він склав присягу нардепа, однак голова апарату відмовився видавати йому депутатське посвідчення та картку для голосування, мотивуючи це оскарженням процедури голосування. Рудик стверджував, що він вже склав присягу, тож вступив у повноваження.

І от нарешті 29 жовтня ЦВК здійснила повторний підрахунок голосів на 21 виборчій дільниці 198-го округу, виявила несуттєві розбіжності і підписала відповідні протоколи.

Пікантності ситуації додавав той факт, що комісія після перевантаження стала практично повністю «зеленою», бо більшість членів туди скерувала саме президентська фракція. Перше «бойове хрещення» нова ЦВК мала пройти якраз в ситуації, коли однією з зацікавлених осіб є кандидат-«слуга». Але комісія вирішила не розпочинати з демонстрації спритності рук і переможцем залишила Рудика.

Цікаво, до якого табору він примкне цього разу?

Павло Вуєць, «Главком»