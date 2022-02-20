Нема підстав говорити про «напад» із боку України – ЄС

Події на Донбасі Росія може використати як привід для військової ескалації

Європейський Союз вкотре закликав Росію до деескалації ситуації навколо України. Шлях до цього простий – істотне відведення російських збройних сил від українських кордонів. Такі заяви пролунали на тлі відчутного загострення на Донбасі. Ситуацію прокоментував Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ.

У Європейському Союзі вкрай стурбовані тим, що поточні події на Донбасі Росія може використати як привід для військової ескалації проти України.

Як зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей у Європі чітко бачать. А от підстав говорити про якийсь «напад» України не бачать від слова зовсім.

«ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які лунають з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ», – мовиться у заяві Борреля.

Євросоюз цілком і повністю відкидає заяви про «наступ» із боку Києва на окупований Росією Донбас. Також засуджує застосування важкої зброї та обстріли житлових районів, які очевидно порушують не тільки мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.

«Ми вітаємо стриману позицію України під час стійких провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації», – підсумував Боррель.

І вкотре запевнив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки, а антиросійські обмежувальні заходи вже узгоджені з партнерами.

Нагадаємо, протягом 19 лютого зафіксовано майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі. До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Також російські бойовики обстрілами пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

Унаслідок обстрілів 19 лютого загинуло двоє українських бійців. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки. Окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

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