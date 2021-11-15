«Немає клепки в голові». Разумков прокоментував скандальний пост Арестовича

Арестович зухвало пожартував про кадрові зміни на Банковій

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував заяви позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо кадрових перестановок на Банковій і зазначив, що методи деяких чиновників нагадують 37-й рік. Про це Разумков заявив в ефірі «Україна 24».

«Методи, які застосовують деякі чиновники Офісу президента, дійсно нагадують 37 рік. Але щодо того, що такими жартами писати у Facebook, то це кажучи українською мовою – немає клепки в голові. Хай воно дійсно залишається на їхньому рівні», – заявив експікер.

Нагадаємо, Арестович у жартівливій формі прокоментував призначення Сергія Лещенка відповідальним за інформаційну політику Офісу президента. Також Арестович заявив, що тепер відповідатиме за розстріл тих, хто провинився. «Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер починаємо розстрілювати винуватців. Мене призначили відповідальним за це. Офіційно повідомляю, що Михал Михалич П. щойно завершили на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто понизив наш рейтинг. А якщо ми зробимо так зі своїми, то уявляєте, що б ми зробили з іншими?..», – написав Арестович на сторінці у Fаcebook.

Нагадаємо, член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що не претендує на місце радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Раніше про його нібито перехід на роботу до Офісу президента повідомив колишній народний депутат Борислав Береза.