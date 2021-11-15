Хто очолить «Слугу народу»? Стало відомо, кого підтримує Корнієнко

«Олена – боєць, відданий справі нашого президента», – наголосив Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії «Слуга народу» кандидатуру Олени Шуляк. Про це повідомляє пресслужба партії з посиланням на заяву Корнієнка.

«Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив», – сказав Корнієнко.

У пресслужбі партії додали, що Корнієнко залишиться членом партії та братиме активну участь у її житті.

Олена Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалася підприємницькою діяльністю.

У 2014 році балотувалася до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від «Слуги народу» і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.

Шуляк наразі заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Раніше повідомлялося, що на посаду голови «Слуги народу» претендують п’ять кандидатів.

Водночас відомо, що чинний голова «Слуги народу» хоче, щоб його наступником стала жінка.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.

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