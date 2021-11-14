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    Директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео)

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    Любов Титаренко упевнена, що Україна живе в Середньовіччі - Директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео)
    Любов Титаренко упевнена, що Україна живе в Середньовіччі
    фото з відкритих джерел

    «Ми живемо в пеклі у повному розумінні цього слова»

    Директорка Київського драматичного театру «Браво» Любов Титаренко, яка неодноразово потрапляла у скандали через свої проросійські висловлювання, поскаржилася, що життя в Україні нібито «схоже на пекло» та «середньовіччя». Також вона заявила, що у країні «спалюють книги російських класиків». Про це вона сказала в ефірі пропагандистського YouTube-каналу PolitWera. Фрагмент бесіди з нею опублікував у Telegram колишній народний депутат Борислав Береза.

    Керівниця театру в ефірі розмірковувала, що Росія тримається на культурі та спадщині «російського світу», зокрема, там читають Пушкіна та Достоєвського.

    «Тут (в Україні, – ред.) вони спалюють ці книги, сміттєві баки забиті ними», – сказала Титаренко.

    На її думку, Україна нібито «живе у Середньовіччі». «Ми живемо в пеклі у повному розумінні цього слова», – заявила вона.

    Борислав Береза відреагував на її заяву з іронією: «Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять неопалимі. Вийшов на подвір'я і був шокований – у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, уже повезли спалювати на Хрещатик».

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    Теги: Росія книги депутат сміття закон Україна Telegram Борислав Береза Хрещатик
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    Директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео)