Директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео)

«Ми живемо в пеклі у повному розумінні цього слова»

Директорка Київського драматичного театру «Браво» Любов Титаренко, яка неодноразово потрапляла у скандали через свої проросійські висловлювання, поскаржилася, що життя в Україні нібито «схоже на пекло» та «середньовіччя». Також вона заявила, що у країні «спалюють книги російських класиків». Про це вона сказала в ефірі пропагандистського YouTube-каналу PolitWera. Фрагмент бесіди з нею опублікував у Telegram колишній народний депутат Борислав Береза.

Керівниця театру в ефірі розмірковувала, що Росія тримається на культурі та спадщині «російського світу», зокрема, там читають Пушкіна та Достоєвського.

«Тут (в Україні, – ред.) вони спалюють ці книги, сміттєві баки забиті ними», – сказала Титаренко.

На її думку, Україна нібито «живе у Середньовіччі». «Ми живемо в пеклі у повному розумінні цього слова», – заявила вона.

Борислав Береза відреагував на її заяву з іронією: «Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять неопалимі. Вийшов на подвір'я і був шокований – у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, уже повезли спалювати на Хрещатик».