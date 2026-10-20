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Новий міністр ветеранів розпочав ревізію Національного військового меморіального кладовища

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий міністр ветеранів розпочав ревізію Національного військового меморіального кладовища
Міністр у справах ветеранів Віталій Кім ініціював аудит Національного військового меморіального кладовища, результати якого мають оприлюднити до кінця 2026 року
фото: Віталій Кім/Facebook

До кінця року Мінветеранів обіцяє надати результати аудиту

У серпні новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім зробив заяву про плани провести аудит військового меморіального кладовища. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

У коментарі «Главкому» пресслужба Міністерства у справах ветеранів розкрила подробиці перевірки. Як з'ясувалося, у вересні 2026 року відомство розпочало плановий внутрішній аудит Державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Під час перевірки фахівці міністерства оцінюють ефективність використання бюджетних коштів, управління державним майном, а також виконання установою покладених на неї завдань.

Завершити аудит у Мінветеранів планують у грудні 2026 року. Відтак результати перевірки мають бути відомі до кінця поточного року.

Крім того, журналісти «Главкома» звернулися до міністерства з проханням пояснити необхідність укладання додаткового договору на 879 млн грн під час реалізації першої черги будівництва Національного військового меморіального кладовища поблизу Києва.

У відомстві пояснили, що основний договір на будівництво уклали ще в серпні 2024 року. Його вартість та обсяги робіт визначили відповідно до проєктних рішень, які діяли на той момент.

Однак значна частина будівельних робіт припала вже на 2025–2026 роки. За твердженням міністерства, під час реалізації проєкту виникла потреба в коригуванні документації через додаткові обсяги робіт та уточнення окремих проєктних рішень.

«Йдеться, зокрема, про коригування генерального плану у зв’язку зі зміною функціонального призначення окремих територій, уточнення зовнішніх інженерних мереж та внутрішніх інженерних систем, фасадних рішень, архітектурних елементів і матеріалів, а також техніко-економічних показників проєкту. Крім того, під час коригування було враховано нові нормативні вимоги до визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану. Скоригована проєктна документація отримала позитивний експертний звіт. Додаткові роботи технічно та технологічно пов’язані з основним будівництвом», – пояснили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Також у міністерстві повідомили про терміни завершення будівництва. Згідно з актуальними планами, першу та другу черги Національного військового меморіального кладовища мають завершити до кінця 2027 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» з'ясував, що 13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала з консорціумом «Білдінг Юа» додатковий договір на 879 млн грн без проведення відкритого тендеру. Кошти передбачені на роботи в межах першої черги будівництва, на яку ще у 2024 році уклали основний контракт вартістю 1,75 млрд грн.

При цьому в оприлюдненій документації відсутній детальний перелік додаткових робіт. Також один з учасників консорціуму – компанія «Акам» – через суд намагається стягнути з підрядника щонайменше 66,8 млн грн за поставлену продукцію та заявляє про можливі фінансові зловживання.

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Теги: корупція в Україні військові Віталій Кім кладовище

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