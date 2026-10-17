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Ветеран із Прикарпаття створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ветеран із Прикарпаття створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку
Ветеран Сергій Швець та експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський
фото: suspilne.media

Висоту конструкції виміряв і підтвердив експерт Національного реєстру рекордів

У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку заввишки 15,48 метра. Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовбурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

Сергій Швець у 2014–2015 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу – страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.

Відвідувачі страусиної ферми сидять на гойдалці
Відвідувачі страусиної ферми сидять на гойдалці
фото: suspilne.media

Із його слів, ідея встановити гойдалку виникла через вільний простір на фермі. Він почав шукати інформацію про подібні конструкції та способи будівництва. Від задуму до реалізації минуло приблизно пів року. Більшість робіт Сергій Швець виконував самостійно.

«Не цілеспрямовано, так вийшло. Відносно того, який вдалося знайти матеріал, деревину, потім у процесі вже почав цікавитися, які рекорди є. Коли зареєстрував заявку, експерти самі мені надіслали попередній рекорд на таку тему», – каже власник ферми Сергій Швець.

Дерев'яна гойдалка заввишки 15,48 метра
Дерев'яна гойдалка заввишки 15,48 метра
фото: suspilne.media

Висоту конструкції виміряв і підтвердив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. За його словами, гойдалка має 15,48 метра.

«Унікальність цієї гойдалки в тому, що це – найвища гойдалка в Україні, яка зроблена із суцільних стовбурів. Приблизно два метри стовбура забетоновано в землі. То вона була б набагато вищою, якби застосували інше інженерне рішення. Тому на цей час – це дійсно найвища гойдалка України», – говорить Павло Горішевський.

Рекорд України зафісовано
Рекорд України зафісовано
фото: suspilne.media

Висоту конструкції вимірювали спеціальним приладом. Для додаткової перевірки використовували драбини та рулетку. За словами експерта, під час фіксації рекорду погода дещо ускладнила роботу.

«Це не було суперскладно. Єдине, що дощ – трохи мокрі драбини, мокра основа. Але не можу сказати, що там були якісь архіпроблеми», – розповідає Павло Горішевський.

Попередній рекорд у цій категорії зафіксували 13 вересня 2025 року в селі Селець Волинської області. Тоді висота гойдалки становила 14,10 метра. Конструкція в Ловагах перевищила цей показник на 1,38 метра.

За словами Сергія Швеця, на гойдалці можуть розміститися до трьох людей. Амплітуда розгойдування сягає приблизно 12 метрів. Однак під час фіксації рекорду експерт не перевіряв цей показник через дощ і погодні умови.

Після встановлення гойдалки відвідувачів на фермі побільшало
Після встановлення гойдалки відвідувачів на фермі побільшало
фото: suspilne.media

Чоловік додає, що після встановлення гойдалки люди почали приїжджати на ферму частіше.

«Я думаю, що вже збільшилася відвідуваність. Багато хто приїжджав спеціально вже на цю гойдалку. Вона буде справжнім туристичним магнітом», – говорить чоловік.

Раніше у Волинській області встановили найвищу гойдалку в Україні. Її висота – 14 м 10 см, і вона побудована з міцних дерев’яних колод. Гойдалку спорудила сімейна пара Юрій та Катерина Веремчуки у своєму екопарку «Persha Hata» у селі Селець.

Також 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці  гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг. 

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Теги: ветеран Івано-Франківщина рекорд реєстр

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