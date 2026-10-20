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Віталій Кім показався із синцем на оці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Кім намагався приховувати поранене око від камер, однак його синець все ж зазнімкували
фото: кадр з відео

Кім відвідав Сумщину, де його зазнімкували із синім та набряклим оком

Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім показався на публіці із синцем на оці. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі міністра.

Так, протягом кількох останніх днів Віталій Кім з’являвся перед камерами із синцем на оці. Крім того, саме око було набряклим. Трохи вище ока, на одній із брів міністра, можна побачити пластир.

Віталій Кім показався із синцем на оці
Віталій Кім показався із синцем на оці
фото: кадр з відео

Віталій Кім не коментував свій синець, однак і не приховував його. Він показався з пошкодженим оком під час робочої поїздки на Сумщину. На більшості фото його можна побачити повернутим боком, де синця майже не видно.

Око Віталія Кіма мало набрякший вигляд
Око Віталія Кіма мало набрякший вигляд
фото: кадр з відео

Користувачі також помітили синець на оці Віталія Кіма. Зокрема, такі коментарі можна знайти під дописами на інших сторінках медіа. які висвітлювали приїзд Кіма на Сумщину.

Віталій Кім показався перед камерою з синцем на оці
Віталій Кім показався перед камерою з синцем на оці
фото: кадр з відео

До слова, під час поїздки ло Сумщини Віталій Кім вшанував памʼять полеглих захисників, поклавши квіти до пам’ятного знаку на Алеї Слави Центрального кладовища в Сумах. Зазначимо, у серпні Віталій Кім зробив заяву про плани провести аудит військового меморіального кладовища, як йдеться у розслідуванні «Главкома» «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва».

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів під час голосування за новий склад уряду. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Після цього Кім склав присягу та офіційно розпочав виконання обов’язків на новій посаді. До призначення він очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Також повідомлялося, українці обурилися призначенням Віталія Кіма новий міністр у справах ветеранів. Тоді ж він відповів на реакцію через його призначення на посаду. 

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Теги: міністр Віталій Кім травма фото

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