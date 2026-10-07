«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття

103-річний пенсіонер радить не здаватися та завжди йти вперед

Ветеран Другої світової війни Рон Летерен відзначив ювілей. Довгожителю виповнилося 103 роки. Чоловік розповів, що допомагає йому зберігати міцне здоровʼя та довге життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

103-річний Рон Летерен мешкає в Англії. Раніше він працював вчителем та директором шкіл, а згодом опанував професію інспектора освіти. Під час Другої світової війни чоловік служив офіцером.

Нині чоловік мешкає сам у власному будинку. Кожного дня він дотримується своїх звичок та ритуалів. Щоранку він робить низку вправ: «Я роблю досить вимогливі вправи та зміцнюю ноги гумкою. Я не здаюся, як би я не почувався». Чоловік виконує вправи для пальців, ніг, різних груп мʼязів та займається розтяжкою. Кожну зі згаданих вправ пенсіонер виконує по 60 разів.

Також запорукою довголіття Рона Летерена є дисципліна. За його словами, дотримуватися щоденних вправ без неї складно. «Щоб подолати це, потрібна особиста дисципліна. Це боляче, але ви можете це зробити, якщо будете достатньо рішучими», – зазначив він.

Щоб залишатися самостійним у 103 роки, ветеран займається щоденними справами без допомоги інших. Наприклад, він самостійно ходить по сходах. Також пенсіонер тренує свій мозок вирішенням різних головоломок в інтернеті. «Мозок, як і будь-яка інша частина тіла – ви повинні використовувати його, щоб вижити», – сказав чоловік.

На думку довгожителя, саме дисципліна та його спосіб життя допомогли йому дожити до 103 років та нині залишатися незалежним. «Ніколи не робіть кроку назад. Тримайтеся за те, що маєте», – порадив ветеран.

Також повідомлялося, ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Нині Кіґґі мріє дожити до 132 років – це його мета.