Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Рон Летерен намагається залишатися самостійним попри свій вік
фото: ВВС

103-річний пенсіонер радить не здаватися та завжди йти вперед

Ветеран Другої світової війни Рон Летерен відзначив ювілей. Довгожителю виповнилося 103 роки. Чоловік розповів, що допомагає йому зберігати міцне здоровʼя та довге життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

103-річний Рон Летерен мешкає в Англії. Раніше він працював вчителем та директором шкіл, а згодом опанував професію інспектора освіти. Під час Другої світової війни чоловік служив офіцером.

Нині чоловік мешкає сам у власному будинку. Кожного дня він дотримується своїх звичок та ритуалів. Щоранку він робить низку вправ: «Я роблю досить вимогливі вправи та зміцнюю ноги гумкою. Я не здаюся, як би я не почувався». Чоловік виконує вправи для пальців, ніг, різних груп мʼязів та займається розтяжкою. Кожну зі згаданих вправ пенсіонер виконує по 60 разів.

Також запорукою довголіття Рона Летерена є дисципліна. За його словами, дотримуватися щоденних вправ без неї складно. «Щоб подолати це, потрібна особиста дисципліна. Це боляче, але ви можете це зробити, якщо будете достатньо рішучими», – зазначив він.

Щоб залишатися самостійним у 103 роки, ветеран займається щоденними справами без допомоги інших. Наприклад, він самостійно ходить по сходах. Також пенсіонер тренує свій мозок вирішенням різних головоломок в інтернеті. «Мозок, як і будь-яка інша частина тіла – ви повинні використовувати його, щоб вижити», – сказав чоловік. 

На думку довгожителя, саме дисципліна та його спосіб життя допомогли йому дожити до 103 років та нині залишатися незалежним. «Ніколи не робіть кроку назад. Тримайтеся за те, що маєте», – порадив ветеран.

Також повідомлялося, ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Нині Кіґґі мріє дожити до 132 років – це його мета. 

Читайте також:

Теги: ветеран Друга світова війна поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Емігрантка дала поради, що варто зробити одразу після переїзду до Чехії
Емігрантка дала поради українцям, які планують переїзд до Чехії
10 вересня, 19:41
Ветерани війни з інвалідністю на Вінниччині під час заходу з ментального здоров'я спіймали величезного товстолоба вагою 33,75 кг
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
11 вересня, 09:29
Василь Хмельницький 10 вересня 1966 року
Бізнесмен Василь Хмельницький на своє 60-річчя дав пораду українцям
11 вересня, 10:57
Шифрувальна машина Enigma часів Другої світової війни
ШІ знайшов ключ до військової машини Enigma: радіограму не могли зламати десятиліттями
22 вересня, 03:25
Наталі Грогер радить насолоджуватися життям
«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття
21 вересня, 15:49
Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку, врахованого під час її розрахунку
Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію: які умови у 2026 році
24 вересня, 09:17
Корисні звички здатні вплинути на тривалість життя
Секрет довголіття. Вчені назвали дві прості поради, які продовжують життя
28 вересня, 18:37
96-річний пенсіонер пояснив, як він підтримує своє здоровʼя
«Дожити до 100 років було б непогано». 96-річний киянин розкрив секрет свого довголіття
28 вересня, 14:29
Родина Ніни Кирилюк відгукується про неї, як про працьовиту та життєрадісну людину
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей
Вчора, 16:50

Життя

«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття
«Я не здаюся». 103-річний офіцер Другої світової війни поділився секретами довголіття
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото)
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото)
Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани. Британська преса розкопала подробиці
Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани. Британська преса розкопала подробиці
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео)
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео)
Секрети затонулого корабля-близнюка «Титаніка»: дайвери підняли унікальні артефакти (фото)
Секрети затонулого корабля-близнюка «Титаніка»: дайвери підняли унікальні артефакти (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua