Військові меморіальні кладовища: які області претендують на будівництво

Мінветеранів отримало пропозиції від восьми регіонів, однак лише п'ять із них увійдуть до першого етапу реалізації проєкту. Кошти на підготовку документації вже передбачили

У 2027 році в Україні планують розпочати проєктування п'яти регіональних філій Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Наразі вісім областей запропонували земельні ділянки для розміщення майбутніх меморіальних комплексів. Остаточний перелік регіонів визначать після оцінювання запропонованих територій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра у справах ветеранів Віталія Кіма під час презентації пріоритетів роботи відомства.

За його словами, пропозиції щодо земельних ділянок для розміщення військових меморіальних кладовищ надійшли від восьми областей:

Вінницької;

Дніпропетровської;

Житомирської;

Закарпатської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Харківської;

Чернігівської.

Тепер Міністерство у справах ветеранів має оцінити запропоновані ділянки та обрати п'ять місць, де планують створити регіональні філії Національного військового меморіального кладовища.

Наразі остаточного рішення щодо областей, у яких реалізовуватимуть проєкти, немає. Відбір відбуватиметься після аналізу земельних ділянок, запропонованих регіонами.

За словами міністра, у державному бюджеті на 2027 рік уже передбачили фінансування проєктування п'яти філій. Кошти планують спрямувати на розроблення необхідної документації для майбутнього будівництва.

Безпосередньо до спорудження меморіальних комплексів перейдуть після завершення проєктних робіт. Конкретних термінів початку будівництва та відкриття регіональних філій наразі не названо.

Передбачається, що всі філії Національного військового меморіального кладовища матимуть державний статус і працюватимуть за єдиними правилами. Зокрема, для них встановлять однакові стандарти поховань та оформлення могил загиблих українських захисників і захисниць.

Національне військове меморіальне кладовище є державним меморіальним комплексом, призначеним для поховання та вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Основний комплекс відкрили 29 серпня 2025 року на Київщині.

Нагадаємо, раніше «Главком» у розслідуванні «Головний військовий цвинтар: ще мільярд без тендера. Що відбувається за лаштунками скандального будівництва» розповів про фінансування будівництва Національного військового меморіального кладовища. У матеріалі йдеться про чергове виділення мільярдних коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища та укладання договорів без проведення тендерів.