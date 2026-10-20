Удар біля Чабанів. Росіяни вбили водія, який віз людей вшанувати полеглих воїнів

Через російську атаку на автодорозі Київ – Одеса загорілися два авто

Чоловік загинув унаслідок удару по трасі Київ – Одеса

Унаслідок російської атаки на трасу М-05 Київ – Одеса загинув водій шатлу, який перевозив людей до Національного військового меморіального кладовища. Чоловік на ім'я Андрій саме віз пасажирів, які прямували вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

За інформацією міністерства, трагедія сталася вранці 20 жовтня під час російського обстрілу автомобільної дороги на Київщині.

«Андрій виконував важливу і світлу місію – віз людей до Меморіалу вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Пасажири, які перебували в шатлі під час атаки, не постраждали. Та на превеликий жаль, життя самого Андрія забрав ворожий удар», – йдеться в повідомленні.

Міністерство висловило співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблого водія. «Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї втрати», – зазначили представники відомства.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня російський безпілотник упав на трасі Київ – Одеса між селищами Чабани та Гатне у Фастівському районі Київської області. Загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.

Унаслідок атаки було пошкоджено пасажирський автобус. Уламок дрона пробив лобове скло транспортного засобу та, за словами медика, який працював на місці події, влучив водієві в серце. Чоловік загинув. Через пожежу та пошкоджені автомобілі рух трасою в напрямку Києва обмежили, транспорт спрямували в об'їзд через село Новосілки.