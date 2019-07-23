Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу»
Вадим Новинський
Фото: Главком
Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів
За результатами голосування на позачергових виборах в Раду чинний народний депутат і голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський взяв більшість голосів у своєму окрузі.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
За результатами підрахунку 100% протоколів на виборчому окрузі №57 Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів. Його найближчий переслідувач В'ячеслав Салгалов від партії «Слуга народу» набрав 24,1%.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу42.98%
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ОПЗЖ12.92%
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Європейська солідарність8.25%
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Батьківщина8.17%
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Голос6.00%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.94%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.13%
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Українська стратегія Гройсмана2.29%
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Партія Шарія2.28%
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Свобода2.21%
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Громадянська позиція1.06%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.
Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців
Також ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.