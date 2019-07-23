Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу»



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Вадим Новинський Фото: Главком

Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів

За результатами голосування на позачергових виборах в Раду чинний народний депутат і голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський взяв більшість голосів у своєму окрузі.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку 100% протоколів на виборчому окрузі №57 Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів. Його найближчий переслідувач В'ячеслав Салгалов від партії «Слуга народу» набрав 24,1%.

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