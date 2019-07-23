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    Політика

    Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу»

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    Вадим Новинський - Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу»
    Вадим Новинський
    Фото: Главком

    Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів

    За результатами голосування на позачергових виборах в Раду чинний народний депутат і голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський взяв більшість голосів у своєму окрузі.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    За результатами підрахунку 100% протоколів на виборчому окрузі №57 Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів. Його найближчий переслідувач В'ячеслав Салгалов від партії «Слуга народу» набрав 24,1%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.98%
    • ОПЗЖ
      12.92%
    • Європейська солідарність
      8.25%
    • Батьківщина
      8.17%
    • Голос
      6.00%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.94%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.13%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.29%
    • Партія Шарія
      2.28%
    • Свобода
      2.21%
    • Громадянська позиція
      1.06%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

    Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців

    Також ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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