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    За Надію Савченко проголосували всього 1% виборців

    • Розсилка
    За Надію Савченко проголосували всього 1% виборців

    На окрузі, де балотувалася Савченко, лідирує самовисуванець Олександр Ковальов, який набирає 64,31% голосів

    Нардеп Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програє вибори.

    Як свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії станом на 10 годину 22 липня, на окрузі лідирує самовисуванець Олександр Ковальов, який набирає 64,31% голосів виборців.

    Наразі опрацьовано 50,00% протоколів голосування.

    За Савченко проголосували 1,24% виборців.

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