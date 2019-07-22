За Надію Савченко проголосували всього 1% виборців
На окрузі, де балотувалася Савченко, лідирує самовисуванець Олександр Ковальов, який набирає 64,31% голосів
Нардеп Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програє вибори.
Як свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії станом на 10 годину 22 липня, на окрузі лідирує самовисуванець Олександр Ковальов, який набирає 64,31% голосів виборців.
Наразі опрацьовано 50,00% протоколів голосування.
За Савченко проголосували 1,24% виборців.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Аграрна партія України0.47%
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