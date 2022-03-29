Новий раунд перемовин може не відбутися: росіяни полетіли «думати»

Переговори в Стамбулі завтра можуть не продовжитися

ЗМІ повідомляють, що російська делегація полетіла на консультації в РФ

Переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати», про що пише низка українських ЗМІ з посилання на обізнані джерела.

«Скоріш за все, продовження переговорів завтра не буде. Росіяни полетіли думати», – пишуть мас-медіа.

Сьогодні вранці в Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між Україною і РФ. Серед членів української делегації, які знаходились безпосередньо за столом переговорів, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, голова делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник Міністра закордонних справ Микола Точицький і заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Це перша очна зустріч сторін з 7 березня, коли пройшли переговори в Брестській області Білорусі. Після цього делегації постійно спілкувалися по відеозв'язку.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що увечері 29 березня можливо відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині. Жодних деталей щодо майбутнього раунду переговорів наразі немає.

Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.