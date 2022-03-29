Підсумки переговорів. Росіяни вже запитують, за що загинули їхні солдати

Китайці радять чекати, коли річкою пропливе труп ворога. Ми вже пустили йому кров

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По переговорам. Давайте успокоимся и посмотрим, как все будет развиваться. Чувства понимаю, но их здесь применять не стоит. Нужна холодная голова. Ноль эмоций, нельзя.

Прямо сейчас россияне уже пишут Симоньянихе, «за что погибали солдаты». Вот они пусть бесятся. Они это начали и будут расплачиваться всю свою жизнь, а потом еще и еще. Но нам так нельзя: некогда поддаваться эмоциям.

Что по факту? Боевые действия не прекращаются, ВСУ топят оккупантов в крови. И мы не в упадке. Даже наоборот, Украина показала всем, как надо воевать и побеждать. Агрессор сделал ставку на блицкриг и провалился. Мы выстояли и выстоим еще.

То, что теперь ждет РФ – она сама заслуживала годами. Мы же не сдаем свои земли: только убиваем тех, кто пытается их отнять. Там, где не дотянемся снарядом, убьем врага дипломатией и крепкими союзами. А экономика у него и так рушится.

Китайцы советуют ждать, когда по реке проплывет труп врага. Мы уже продырявили его тело и пустили кровь. Не сидим на берегу, но скоро там точно что-то проплывет. Эмоции сейчас не помогут, и даже наоборот. Соберитесь. У нас война, некогда рефлексировать.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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