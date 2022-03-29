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    Думки вголос

    Підсумки переговорів. Росіяни вже запитують, за що загинули їхні солдати

    Агресор зробив ставку на бліцкриг та провалився. Ми вистояли і вистоїмо ще - Підсумки переговорів. Росіяни вже запитують, за що загинули їхні солдати
    Агресор зробив ставку на бліцкриг та провалився. Ми вистояли і вистоїмо ще

    Китайці радять чекати, коли річкою пропливе труп ворога. Ми вже пустили йому кров

    Мовою оригіналу

    По переговорам. Давайте успокоимся и посмотрим, как все будет развиваться. Чувства понимаю, но их здесь применять не стоит. Нужна холодная голова. Ноль эмоций, нельзя.

    Прямо сейчас россияне уже пишут Симоньянихе, «за что погибали солдаты». Вот они пусть бесятся. Они это начали и будут расплачиваться всю свою жизнь, а потом еще и еще. Но нам так нельзя: некогда поддаваться эмоциям.

    Что по факту? Боевые действия не прекращаются, ВСУ топят оккупантов в крови. И мы не в упадке. Даже наоборот, Украина показала всем, как надо воевать и побеждать. Агрессор сделал ставку на блицкриг и провалился. Мы выстояли и выстоим еще.

    То, что теперь ждет РФ – она сама заслуживала годами. Мы же не сдаем свои земли: только убиваем тех, кто пытается их отнять. Там, где не дотянемся снарядом, убьем врага дипломатией и крепкими союзами. А экономика у него и так рушится.

    Китайцы советуют ждать, когда по реке проплывет труп врага. Мы уже продырявили его тело и пустили кровь. Не сидим на берегу, но скоро там точно что-то проплывет. Эмоции сейчас не помогут, и даже наоборот. Соберитесь. У нас война, некогда рефлексировать.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Підсумки переговорів. Росіяни вже запитують, за що загинули їхні солдати