Очільник Рівненської ОВА може отримати нову посаду

Віталій Коваль очолює Рівненську ОВА з 2019 року

Коваль може стати очільником Фонду держмайна

Верховна Рада впродовж цього тижня планує призначити нового голову Фонду державного майна України. Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

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«Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ)», – зазначив він.

Арахамія уточнив, що кандидат на посаду голови ФДМУ – чинний очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що новою главою Фонду держмайна може бути призначено Ольгу Піщанську, яка нині очолює Антимонопольний комітет.

Також вересні Верховна Рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету.

До цього, Фонд держмайна очолював Рустем Умєров.