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Хто очолить Фонд держмайна. ЗМІ назвали ймовірного кандидата

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Рада призначить нового очільника Міністерства культури та інформаційної політики

Новою главою Фонду держмайна буде призначена Ольга Піщанська, яка нині очолює Антимонопольний комітет. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовника в уряді.

Як зазначається, Піщанська, яка зараз є очільницею Антимонопольного комітету, стане главою ФДМ замість Рустема Умерова.

Як вже повідомлялося, наступного тижня у Кабінеті міністрів України може статися два призначання – нового міністра оборони та міністра культури. Так, планується, що президент внесе до Верховної Ради пропозицію на звільнення міністра оборон и Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника Фонду держмайна Рустема Умєрова. Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики. Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Його має замінити голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умєров.

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Теги: Верховна Рада міністр депутат відставка Україна Олексій Резніков Павло Кириленко Юлія Федів Ярослав Железняк

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