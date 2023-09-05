Нардепи звільнили голову Антимонопольного комітету

Піщанська була головою АМКУ більше трьої років

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. За відповідне рішення проголосували 306 депутатів.

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Піщанська була призначена головою АМКУ 16 липня 2020 року.

Відповідну посаду вона обіймала більше трьох років.

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До цього Піщанська обіймала посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету – державного уповноваженого.

А ще раніше була менеджеркою з постачання гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

За даними ЗМІ, місце Піщанської може зайняти глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.