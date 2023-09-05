Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепи звільнили голову Антимонопольного комітету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи звільнили голову Антимонопольного комітету
фото з відкритих джерел

Піщанська була головою АМКУ більше трьої років

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. За відповідне рішення проголосували 306 депутатів.

Піщанська була призначена головою АМКУ 16 липня 2020 року.

Відповідну посаду вона обіймала більше трьох років.

До цього Піщанська обіймала посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету – державного уповноваженого.

А ще раніше була менеджеркою з постачання гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

За даними ЗМІ, місце Піщанської може зайняти глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, Рада сьогодні також звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Та Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Теги: Антимонопольний комітет Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Сьогодні, 13:59
Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову
Звільнення Резнікова. У Раді зареєстровано постанову
Вчора, 21:01
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Сьогодні, 14:31

Політика

Нардепи звільнили голову Антимонопольного комітету
Нардепи звільнили голову Антимонопольного комітету
Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток
Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток
Як «слуги» проводжали Резнікова з посади міністра оборони (відео)
Як «слуги» проводжали Резнікова з посади міністра оборони (відео)
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники
Як довго займали посаду міністра оборони Резніков та його попередники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
19K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
9767
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
9308
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі
6993
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
6523
На Україну насувається антициклон Olenka

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту