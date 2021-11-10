Очільники МЗС та Міноборони Франції та Росії обговорять Україну

Зустріч відбудеться в Парижі

У п'ятницю, 12 листопада, Франція та Росія проведуть у Парижі зустріч на рівні очільників Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ. Серед тем, які планують обговорити міністри, буде й Україна. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС Франції.

Міністерська зустріч відбудеться на полях Міжнародної конференції щодо Лівії, участь в якій прийматимуть європейські міністри оборони та закордонних справ. Ця зустріч, як кажуть у французькому міністерстві, є частиною діалогу про продовження співпраці між Парижем та Москвою.

«Окрім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні», – розповіли в МЗС.

Очікується, що Франція на цій зустрічі висловить свою стурбованість діями Росії.

Також планується обговорення відновлення переговорів з Іраном та обмін думками щодо ситуації на Близькому Сході, в Афганістані та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше Франція запропонувала Росії погодити дату зустрічі у «нормандському форматі».



