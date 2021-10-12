Єлисейський палац анонсував «нормандську» зустріч на рівні глав МЗС

Зустріч має відбутися у найближчі тижні

Усі сторони перемовин у «нормандському форматі» домовилися про проведення зустрічі на рівні глав МЗС у найближчі тижні. Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови між лідерами країн нормандського формату.

«Сторони домовилися про організацію впродовж найближчих тижнів зустрічі на рівні міністрів (закордонних справ – ред.) між Францією, Німеччиною, РФ та Україною», – йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що лідери домовилися про необхідність працювати над повною реалізацією висновків, які були затверджені на саміті 2019 року в Парижі.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки «нормандського» саміту.

Як повідомляв Офіс президента, Зеленський подякував ФРН і Франції за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну участь у перемовинах у «нормандському форматі», висловивши сподівання на таку саму активну участь і в майбутньому.

«Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту Нормандської четвірки», – йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

Читайте також: