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    100 на 100: в Офісі президента розповіли про підготовку обміну полоненими

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    <p>Останній&nbsp;обмін полоненими на Донбасі&nbsp;відбувся 16 квітня 2020 року</p> - 100 на 100: в Офісі президента розповіли про підготовку обміну полоненими

    Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року

    Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами

    Україна розраховує, що наступний обмін полонених з бойовиками «Л/ДНР» відбудеться в найближчі тижні.

    Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Зазначається, що в рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожного боку.

    «Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів», – заявив він.

    За словами Єрмака, президент Володимир Зеленський «тиснув» на російського президента Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.

    «Було домовлено, що список буде надано, він уже переданий – це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді», – додав глава Офісу президента.

    Як відомо, останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року.

    Нагадаємо, на початку липня в Офісі президента України анонсували новий обмін полоненими «найближчим часом».

    Раніше Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців.

    кримські татари бойовики на Донбасі Донбас Путін ОРДЛО обмін полоненими Володимир Зеленський Україна Андрій Єрмак
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