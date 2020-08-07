100 на 100: в Офісі президента розповіли про підготовку обміну полоненими
Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року
Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами
Україна розраховує, що наступний обмін полонених з бойовиками «Л/ДНР» відбудеться в найближчі тижні.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Зазначається, що в рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожного боку.
«Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів», – заявив він.
За словами Єрмака, президент Володимир Зеленський «тиснув» на російського президента Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.
«Було домовлено, що список буде надано, він уже переданий – це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді», – додав глава Офісу президента.
Як відомо, останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року.
Нагадаємо, на початку липня в Офісі президента України анонсували новий обмін полоненими «найближчим часом».
Раніше Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців.