100 на 100: в Офісі президента розповіли про підготовку обміну полоненими



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Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року

Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами

Україна розраховує, що наступний обмін полонених з бойовиками «Л/ДНР» відбудеться в найближчі тижні.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що в рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожного боку.

«Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів», – заявив він.

За словами Єрмака, президент Володимир Зеленський «тиснув» на російського президента Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.

«Було домовлено, що список буде надано, він уже переданий – це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді», – додав глава Офісу президента.

Як відомо, останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року.

Нагадаємо, на початку липня в Офісі президента України анонсували новий обмін полоненими «найближчим часом».

Раніше Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців.