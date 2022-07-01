Острів Зміїний деокуповано. Як російські пропагандисти осоромилися із поясненням

Рашисти продовжують стверджувати, що контролюють острів

Вигадані пояснення окупаційної влади, чому і як ЗСУ вдалося звільнити острів Зміїний, викликав у росіян хвилю обурення та стурбованості. Тож рашимстам довелося роз'яснювати свої слова про «жест доброї волі» новими фейками, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Так звані військові експерти та політики країни-агресорки поспішили запевнити своє населення, що РФ все ще контролює острів Зміїний.

«Сьогодні більшість ЗМІ РФ, посилаючись на слова депутата держдуми рашистів Черняка, заявляють, що острів Зміїний досі контролює Росія. Слідом за журналістами підключились військові експерти РФ з заявами, що українські війська намагатимуться висадитись на острів, щоб отримати хоча б медійну перемогу замість реальної. Подібні заяви – це невдала спроба довести російським громадянам, що все під контролем.

Щоб перевести погляд населення з незручної для себе теми, рашистам терміново потрібна хоч якась «перемога», якою пропаганда зможе нівелювати втрату острова і заспокоїти народ РФ, що з кожним днем дедалі менше довіряє своїй владі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни Російської Федерації не задоволені «актом доброї волі» своєї армії, яка вивела війська з українського острова Зміїний. Користувачі соцмереж вважають, що така тактика армії РФ не приведе до перемоги Росії у війні. Росіяни жаліються, що «наступним до здачі готується Крим та «Л/ДНР». Крім того, у коментарях можна побачити слова критики в бік Путіна та Шойгу. Росіяни вважають, що їх влада програє Україні.