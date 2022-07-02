Збройні сили вичистили Зміїний від залишків російського гарнізону (відео)

Залужний запевнив, що більше на Зміїному «русскім духом» не пахне

Збройні сили України «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням», – зауважив Залужний.

Головнокомандувач також запевнив, що більше на Зміїному «русскім духом» не пахне.

Як повідомлялося, увечері 1 липня російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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