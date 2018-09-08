Опоблок згортає діяльність? Партія відмовилась орендувати у столиці велике приміщення



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Політична сила, яку вважають наступницею Партії регіонів, минулого року скоротила орендовані площі в столиці в 10 разів

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії Опозиційний блок. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

Як і у 2016 році, у власності Опоблоку не з’явилось рухоме чи нерухоме майно. В оренді продовжує перебувати приміщення, власницею якого є Марина Португалова (проживає у Німеччині), і яке розміщується за адресою: Київ, вул. Волоська, 6/14 (літера Е).

Проте у 2017 році загальна площа такого орендованого приміщення суттєво зменшилась: від 10 288.8 кв. м. до 948,07 кв. м. Чим зумовлена відмова партії від оренди 9 340.73 кв. м. у центрі Києва? Високою орендною платою, непідйомною комуналкою чи іншими підставами – поки можемо лише здогадуватися і чекати відповідей на направлене офіційне звернення.

Тим часом партія володіє нематеріальними активами загальною балансовою вартістю 695 тис. грн. Це програмна продукція Microsoft, програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія» та веб-сайт партії, який придбаний за скромні 264 грн у вересні 2017 року. На праві користування перебуває і ПЗ «Облік членів партії» балансовою вартістю 140,6 тис. грн, що належить Охріменку Олександру Федоровичу.