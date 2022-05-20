Ватикан нажаханий злочинами окупантів: Денісова зустрілась із кардиналом П’єтро Пароліном

Денісова: «Його Високопреосвященство зазначив, що Святий Престол нажаханий злочинами росіян, те що вони роблять є геноцидом»

Ватикан нажаханий злочинами російської армії: Денісова повідомила деталі зустрічі із.

Мала честь зустрітися з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним секретарем Святого Престолу

Святий Престол Ватикану нажаханий злочинами росіян в Україні та назвав звірства рашистів геноцидом українців. Про це повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова після зустрічі з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном.

«Його Високопреосвященство зазначив, що Святий Престол нажаханий злочинами росіян, те що вони роблять є геноцидом.

Він запевнив мене, що Ватикан робитиме все, що від нього залежить, щоб допомогти Україні та підтримуватиме наші кроки на шляху до миру», – написала Денісова.

Омбудсмен повідомила, що розповіла представникам Ватикану про звірства російської армії. «В семи областях точаться бойові дії, решта – під ракетними обстрілами. У небезпеці всі жителі нашої держави. На цілодобові телефони гарячої лінії та лінії надання психологічної допомоги щоденно отримую повідомлення громадян про воєнні злочини та злочини проти людяності військових РФ.

Зазначила про вчинення росіянами масових зґвалтувань жінок, дітей, чоловіків як зброї для знищення, для геноциду українського народу.

Обговорили з його Високопреосвященством заздалегідь сплановану примусову депортацію до Росії 1,3 мільйонів українців, у тому числі 230 тисяч дітей», – уточнила Денісова.

Вона також зазначила, що попросила Державного секретаря Святого Престолу скористатися своїм високим авторитетом щоб змусити РФ надати Україні, УВКБ ООН, МКЧХ списки вивезених громадян України та сприяти їх переміщенню в треті країни.