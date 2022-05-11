Папа Римський зустрівся з дружинами захисників Маріуполя

Дружини українських воїнів «Азова» Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк на щотижневій спільній аудієнції Папи Франциска у Ватикані

Українки просять Папу Франциска взяти участь у долі воїнів, які боронять «Азовсталь»

Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Про це повідомляє видавець «Медіазони» Петро Верзилов, який був присутній на зустрічі.

«Це неймовірно…Разом із Катею Прокопенко, дружиною командира захисників Маріуполя на «Азовсталі» та Юлею Федосюк, дружиною іншого бійця, ми зустрілися з Папою, щоб просити його взяти участь у долі захисників «Азовсталі», – написав він.

Это совершенно невероятно.



Только что я встретился с Папой Римским в Ватикане.



Вместе с Катей Прокопенко, женой командира защитников Мариуполя на Азовстали, и Юлей Федосюк, женой другого бойца, мы встретились с Папой, чтобы просить его участвовать в судьбе защитников Азовстали pic.twitter.com/RKYvHy8Et9 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) May 11, 2022

Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів. Станом на день 11 травня петицію на сайті Change.org підписали 1 223 613 людини.

Маріупольська міська рада повідомила, що у місті може початись епідемія, яка вб’є понад 10 тисяч людей. Окупанти перетворили місто на середньовічне гетто.

Наразі ситуація у Маріуполі, зокрема на території заводу «Азовсталь» критична. Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Щодо Папи Римського, то останнім часом він зробив кілька дивних заяв. Зокрема, Ватикан закликає Захід замість зброї для України домовлятися з Росією.

Нагадаємо, за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

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