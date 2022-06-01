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    У світі

    Блокада зерна: Папа Римський закликав скласти продовольчу «зброю війни»

    Папа Франциск прибуває, щоб очолити свою щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані 1 червня - Блокада зерна: Папа Римський закликав скласти продовольчу «зброю війни»
    Папа Франциск прибуває, щоб очолити свою щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані 1 червня
    фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

    Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах

    Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни», пише CNN.

    Виступаючи наприкінці щотижневої аудієнції у середу, Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах. Від експорту пшениці залежить життя мільйонів людей, особливо серед найбідніших країн, сказав він.

    «Я щиро закликаю докласти всіх зусиль для вирішення цього питання, щоб гарантувати загальне право людини», – сказав Понтифік.

    «Будь ласка, не використовуйте пшеницю, основний продукт харчування як «зброю війни», – додав він.

    Папа Римський останнім часом він зробив кілька дивних заяв. Зокрема, Ватикан закликає Захід замість зброї для України домовлятися з Росією.

    Нагадаємо, за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан продукти Україна харчування окупація #stoprussia
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    Блокада зерна: Папа Римський закликав скласти продовольчу «зброю війни»