Блокада зерна: Папа Римський закликав скласти продовольчу «зброю війни»

Папа Франциск прибуває, щоб очолити свою щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані 1 червня

Папа Франциск прибуває, щоб очолити свою щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані 1 червня

Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах

Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни», пише CNN.

Виступаючи наприкінці щотижневої аудієнції у середу, Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах. Від експорту пшениці залежить життя мільйонів людей, особливо серед найбідніших країн, сказав він.

«Я щиро закликаю докласти всіх зусиль для вирішення цього питання, щоб гарантувати загальне право людини», – сказав Понтифік.

«Будь ласка, не використовуйте пшеницю, основний продукт харчування як «зброю війни», – додав він.