Блокада зерна: Папа Римський закликав скласти продовольчу «зброю війни»
Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах
Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни», пише CNN.
Виступаючи наприкінці щотижневої аудієнції у середу, Понтифік сказав, що «з великим занепокоєнням» стежить за ситуацією в українських портах. Від експорту пшениці залежить життя мільйонів людей, особливо серед найбідніших країн, сказав він.
«Я щиро закликаю докласти всіх зусиль для вирішення цього питання, щоб гарантувати загальне право людини», – сказав Понтифік.
«Будь ласка, не використовуйте пшеницю, основний продукт харчування як «зброю війни», – додав він.
Папа Римський останнім часом він зробив кілька дивних заяв. Зокрема, Ватикан закликає Захід замість зброї для України домовлятися з Росією.
Нагадаємо, за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.