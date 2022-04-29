Ватикан закликає Захід замість зброї для України домовлятися з Росією

Святий престол вважає постачання зброї Україні слабкою відповіддю західних держав на агресію Росії

Державний секретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін розкритикував рішення Заходу щодо допомоги Україні, яка воює проти Росії. Про це пише видання Vatican News.

Паролін заявив, що не буде вдаватися в суть рішень країн щодо надання зброї для України, яка воює із російським агресором, але зазначив, що надання зброї – це слабкий крок, не можна обмежуватися лише цим.

Сильним кроком держсекретар Ватикана назвав спробу домовитися із Росією про мирне завершення бойових дій.

Світова спільнота, заявив Паролін, повинна не продовжувати війну, а намагатися реалізувати усі політико-дипломатичні ініціативи, щоб досягти припинення вогню та встановлення справедливого миру. «Справедливий мир», на думку ватиканського кардинала, це світ перестане акцентувати увагу лише на «нападнику і агресору».

Захід, зазначив держсекретар Святого престолу, повинен замислитися про «майбутнє співіснування (з Росією – ред.) на нашому Старому континенті».

Нагадаємо, що Ватикан за час війни відзначився неоднозначними чи навіть скандальними заявами та вчинками.

Так, Папа Римський Франциск заявив, що Європа краще ставиться до українців, ніж до біженців з інших країн. На думку очільника католицької церкви, це расизм, бо українці, на відміну від утікачів з Африки та Близького Сходу, мають білий колір шкіри.

Крім того, 15 квітня у Римі за ініціативи Ватикану відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки, які працюють у італійській лікарні. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи».

Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

Крім того, Папа Римський хотів зустрітися із очільником РПЦ Кирилом, який благословив російську армію на загарбницьку війну проти України – але пізніше передумав і скасував зустріч.