Папа Римський Франциск тричі звертався з проханням до Путіна – ЗМІ

Прохання понтифікат передавали Путіну конфіденційними каналами

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки. Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero з посиланням на джерела.

Перші два рази Франциск пропонував Путіну дозволити вивезти маріупольців гуманітарним коридором на території, підконтрольні Україні. Ці прохання передавалися Путіну наприкінці березня і ближче до Різдва конфіденційними каналами.

Як дізналося Il Messaggero, Папа Римський був готовий направити до Маріуполя з Польщі свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського, який супроводжував подароване Ватиканом авто швидкої допомоги.

Третій раз Папа запропонував вивезти цивільне населення з «Азовсталі» на кораблі під прапором Святого Престолу – імовірно, тому, що під кутом зору логістики забрати людей з комбінату було б легше через порт.

Раніше державний секретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін розкритикував рішення Заходу щодо допомоги Україні, яка воює проти Росії. Паролін заявив, що не буде вдаватися в суть рішень країн щодо надання зброї для України, яка воює із російським агресором, але зазначив, що надання зброї – це слабкий крок, не можна обмежуватися лише цим. Сильним кроком держсекретар Ватикана назвав спробу домовитися із Росією про мирне завершення бойових дій.

Нагадаємо, що Ватикан за час війни відзначився неоднозначними чи навіть скандальними заявами та вчинками.

Так, Папа Римський Франциск заявив, що Європа краще ставиться до українців, ніж до біженців з інших країн. На думку очільника католицької церкви, це расизм, бо українці, на відміну від утікачів з Африки та Близького Сходу, мають білий колір шкіри.

Крім того, 15 квітня у Римі за ініціативи Ватикану відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки, які працюють у італійській лікарні. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи».

Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

Крім того, Папа Римський хотів зустрітися із очільником РПЦ Кирилом, який благословив російську армію на загарбницьку війну проти України – але пізніше передумав і скасував зустріч.