Ватикан присвятив Україні срібну монету (фото)

Вартість однієї монети становить 50 євро

Ватикан випустив спеціальну срібну монету, яку присвятив Україні. Весь прибуток від продажу скерують на допомогу нашій країні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Ватикані Андрій Юраш.

«Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні», – зазначив посол. Вартість однієї монети становить 50 євро.

Монету оформили художниці Орієтта Россі та Даніела Лонго. На реверсі зображено трьох людей, які тікають із міста, зруйнованого бомбами. Усе їхнє життя вмістилося у валізу, дитина тримає у руці м’яку іграшку. Угорі латиницею та кирилицею напис «Pax – Mиp».

На аверсі Даніела Лонго зображує голуба миру, внизу герб Папи Франциска та частина молитви, яку він прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року, сердечне благання про милосердя для кожної людини, яка любить Христа та страждає через війну.

Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».