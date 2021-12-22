Парковка, черги до туалету. Стало відомо, з якими питаннями нардепи звертаються до спікера

Голова парламенту «вислуховує фракції, починаючи від порядку денного і аж до побутових потреб»

Корнієнко вважає, що зі зміною керівництва парламенту опозиція отримала більше важелів впливу на владу

Руслан Стефанчук, що змінив на посаді голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, приділяє значно більше часу та уваги вирішенню питань різноманітних питань з опозиційними політичними силами, ніж його попередник. На це в інтерв’ю «Главкому» звернув увагу колишній очільник партії «Слуга народу», перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Політик уточнив, що має на увазі спілкування спікера з опозицією у форматі загальної розмови, а не тет-а-тет, як це робив Разумков, наприклад, коли дуже часто зустрічався у своєму кабінеті з лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком.

«Стефанчук збирає фракції і вислуховує, чого вони хочуть: починаючи від порядку денного і аж до побутових потреб – зокрема, їдальня, черги до туалету, парковка і таке інше», – пояснив перший віцеспікер.

Корнієнко додав, що провладна політична сила, також намагається враховувати законопроєкти опозиції. «Були вже випадки, коли ми голосували за проєкти ОПЗЖ, «Голосу» та інших опозиціонерів», – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, на початку листопада народний депутат Олександр Корнієнко оголосив, що залишає посаду голови політичної партії «Слуга народу». Раніше Рада обрала його віцеспікером.

Зазначимо, Комітет виборців України (КВУ) проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у 2021 році. Давид Арахамія («Слуга народу») був присутній на 92% пленарних засідань. При цьому відвідав лише третину засідань комітету з питань нацбезпеки і оборони – 38%. Також взяв участь менше, ніж у половині голосувань Ради (47%).