«Слуги» визначилися: Стефанчук – спікер Ради, Корнієнко – його перший заступник

Стефанчука у президії Ради під час голосування за відставку Разумкова не було

Фракція політичної партії «Слуга народу» провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.

Отже, як повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук, більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук.

На посаду першого заступника голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

У четвер, 7 жовтня, народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За відповідне рішення проголосувати 284 нардепи. Відразу після оголошення результатів голосування Разумков залишив сесійну залу під аплодисменти народних депутатів.

Раніше Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

Крім того, Разумков вже заявив про президентські амбіції.

Як відомо, «слуги» хочуть призначити Стефанчука спікером Ради вже сьогодні.