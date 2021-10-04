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    «Слуги» розповіли, чому відмовилися від зустрічі із Разумковим

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    «Слуги» розповіли, чому відмовилися від зустрічі із Разумковим
    фото: glavcom.ua

    Корнієнко заявив, що фракція не погодилася на зустріч із Разумковим, бо вже нічого обговорювати

    За відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу», сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    Він зауважив, що 175 підписів зібрано на підписних листах, які надав апарат Ради, і 15 на додаткових аркушах.

    Корнієнко також заявив, що фракція не погодилася на зустріч із Разумковим, бо вони вже все, що хотіли, висловили.

    Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

    Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

    Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

    За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌

    Читайте також: Судний день для Разумкова: хто замінить спікера Верховної Ради?
    Теги: Олександр Корнієнко
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    «Слуги» розповіли, чому відмовилися від зустрічі із Разумковим