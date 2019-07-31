Парламентським партіям роздали 157 млн грн з держбюджету



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Депутати Верховної Ради восьмого скликання Фото: парламентський сайт

Опозиційному блоку видали фінансування відразу за другий і третій квартал

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило розподіл державного фінансування політичним партіям на їх статутну діяльність у IІІ кварталі цього року.

Згідно з законодавством, бюджетне фінансування отримають парламентські партії.

«Народний фронт» - 36,4 млн грн;

«Європейська солідарність» - 35,8 млн грн;

Об’єднання «Самопоміч» - отримає 32,2 млн грн, з яких 14,1 млн - це кошти за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

«Радикальна партія Олега Ляшка» - 12,2 млн грн;

ВО «Батьківщина» - 9,3 млн грн;

«Опозиційний блок» у ІІІ кварталі 2019 року отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50% (за ІІ та ІІІ квартали) загального розміру щорічного державного фінансування для політичної партії – 31 млн грн. Перерахування коштів політичній партії здійснено внаслідок з’ясування обставин та усунення причин, які стали підставою для прийняття рішення Національного агентства про неперерахування коштів державного фінансування її статутної діяльності у ІІ кварталі 2019 року.

Нагадаємо, за 2019 рік парламентські партії отримають з держбюджету майже 565,7 млн грн.

За наступного року держфінансування отримуватимуть також і ті партії, які набрали на позачергових парламентських виборах більше 2%. Таких шість партій, серед них і партія Шарія. А партії-переможці, які подолали 5% бар’єр, окрім держфінансування, одержать від держави ще й компенсацію офіційних видатків на виборчу кампанію.

Нагадаємо, до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - понад 76% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень.

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