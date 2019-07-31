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    Політика

    Парламентським партіям роздали 157 млн грн з держбюджету

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    Депутати Верховної Ради восьмого скликання - Парламентським партіям роздали 157 млн грн з держбюджету
    Депутати Верховної Ради восьмого скликання
    Фото: парламентський сайт

    Опозиційному блоку видали фінансування відразу за другий і третій квартал

    Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило розподіл державного фінансування політичним партіям на їх статутну діяльність у IІІ кварталі цього року.

    Згідно з законодавством, бюджетне фінансування отримають парламентські партії.

    • «Народний фронт» - 36,4 млн грн;
    • «Європейська солідарність» - 35,8 млн грн;
    • Об’єднання «Самопоміч» - отримає 32,2 млн грн, з яких  14,1 млн - це кошти за  дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.
    • «Радикальна партія Олега Ляшка» - 12,2 млн грн;
    • ВО «Батьківщина» - 9,3 млн грн;

    «Опозиційний блок» у ІІІ кварталі 2019 року отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50% (за ІІ та ІІІ квартали) загального розміру щорічного державного фінансування для політичної партії –  31 млн грн.  Перерахування коштів політичній партії здійснено внаслідок з’ясування обставин та усунення  причин, які  стали підставою для прийняття рішення Національного агентства про неперерахування коштів державного фінансування її статутної діяльності  у ІІ кварталі 2019 року.

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    Нагадаємо, за 2019 рік парламентські партії отримають з держбюджету майже 565,7 млн грн.

    За наступного року держфінансування отримуватимуть також і ті партії, які набрали на позачергових парламентських виборах більше 2%. Таких шість партій, серед них і партія Шарія. А партії-переможці, які подолали 5% бар’єр, окрім держфінансування, одержать від держави ще й компенсацію офіційних видатків на виборчу кампанію.

    Нагадаємо, до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - понад 76% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень.

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    Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність Опозиційний блок Самопоміч Держбюджет Народний фронт НАЗК Радикальна партія
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