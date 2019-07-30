НАЗК повідомило про запуск оновленого реєстру корупціонерів



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Реєстр працює у звичному режимі, довідка про осіб видається безкоштовно

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок роботи Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це передає пресслужба НАЗК.

Зазначається, що Реєстр станом на 29 липня 2019 працює в штатному режимі. Крім того, НАЗК в рамках проведення спеціальної перевірки щодо осіб, котрі претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перевірятиме наявність відомостей про кандидатів у цьому реєстрі.

НАЗК зазначає, що строк отримання довідки про корупціонерів та інормації про наявність їх у цьому реєстрі скорочено до 5 хвилин.

«Для цього у реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних закупівель вищевказаної інформаційної довідки, чим виключено корупційну складову», - йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, від початку роботи реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними та юридичними особами 43 тисячі 713 таких довідок. Також Нацагентство надало 580 витягів з реєстру у відповідь на звернення фізичних осіб.

«За період ведення реєстру у рамках проведення спеціальної перевірки...НАЗК здійснило перевірку відомостей стосовно 3724 осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Всього з початку роботи реєстру опрацьовано 6210 електронних копій судових рішень, у яких вказано, що 2262 осіб судом визнані винними та притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Реєстр розпочав свою роботу 4 лютого 2019 року. Детально з особливостями роботи Реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті НАЗК у рубриці «Запобігання та виявлення корупції», розділ «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Нагадаємо, 29 липня платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, повідомила, що Мін’юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних. Як зазначається, згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисячі корупціонерів.