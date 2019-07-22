Партія Шарія отримуватиме державне фінансування в найближчі п’ять років



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Кілька мільйонів щомісяця буде отримувати з держбюджету партія Шарія та ще п’ять політсил, які не подолали прохідний бар’єр

Шість партій, які не потрапили до нової Верховної Ради, будуть отримувати державне фінансування «статутної діяльності». Серед них - партії Смешка, Мураєва, Шарія, Ляшка, Гройсмана і Тягнибока.

Ці парламентські вибори – перші, де бонуси отримають не тільки переможці, які подолають прохідний бар’єр. Ті політсили, які набрали 2%, отримуватимуть гроші протягом дії повноважень парламенту нового скликання.

Так, за результатами Національного екзитполу до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (44,2% ), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).

Ще шість партій подолали 2%-вий бар’єр:

«Сила і честь» - 4,3%

Опозиційний блок – 3,3%

Партія Шарія – 3,1%

Радикальна партія Ляшка - 2,8%

Українська стратегія Гройсмана – 2,2%

ВО «Свобода» - 2,1%.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.

Нагадаємо, в 2015 році прийняли закон про держфінансування партій, згідно якого партії, які досягнуть показника в 2%, будуть фінансуватись з держбюджету до наступних виборів. Гроші перераховуються партіям щоквартально Національним агентством з питань запобігання корупції.

На розмір фінансування партії впливатиме кількість виборців, які за них проголосували. Так, за кожен голос партія отримає 2% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який 1 грудня 2019 року складатиме 2102 грн (раніше базою для фінансування партій була мінімальна зарплата).

Ігор Фіщенко з руху «Чесно» підрахував що партія, яка подолала 2% бар’єр, може розраховувати на мінімум 11-13 млн грн на рік. «Ці кошти мають бути витрачені на їх статутну діяльність… Тому для багатьох партій є мотивацією на ці вибори і витрачати кошті не тільки для потрапляння до парламенту, але також і набрання 2% голосів, щоб наступні 5 років отримувати державне фінансування», - розповів аналітик з «Чесно».

Нагадаємо, до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - понад 76% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень.

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