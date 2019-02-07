Парубій підписав закон про курс України у ЄС та НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Главком

Тепер закон буде направлений на підпис президенту України Петру Порошенку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав ухвалений у четвер закон про закріплення в Конституції курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО.

Про це повідомляє «Інтефакс-Україна»

Спікер повідомив, що робляться спроби зареєструвати проект постанови про скасування рішення Ради, яким народні депутати остаточно затвердили конституційні зміни щодо курсу на членство в ЄС і НАТО.

«Ми отримали роз'яснення юристів апарату і комітету з питань регламенту, які дали чітку позицію з цього приводу: зміни до Конституції розглядаються за окремою процедурою на відміну від інших законодавчих актів, і на них не поширюється норма про постанови, які можуть скасовувати їх дії», - сказав Парубій.

Він додав, що відповідно до ч. 11 ст. 49 регламенту Верховної Ради має право невідкладно підписати зміни до Конституції.

Тепер закон буде направлений на підпис президенту України Петру Порошенку.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.